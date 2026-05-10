Surrealista afirmación
Marc Giró, asombrado con el surrealista reparo de Fernando Clavijo a los roedores bajen del crucero: "Pero, ¿cómo es esto?"
El presentador no daba crédito al argumento del presidente canario para desautorizar la llegada del crucero HV Hondius
Marc Giró y Elvis Sanfiel pagan las consecuencias del choque entre Clavijo y el Gobierno de España: laSexta y TV Canaria reaccionan al rechazo del fondeo del HV Hondius
Fernando Clavijo se convirtió anoche en el protagonista de nuestro país al negarse a última hora a autorizar la llegada del HV Hondius al puerto de Granadilla, en Tenerife. El presidente compareció en torno a las 23:00 horas (horario local) para comunicar la noticia, pero la estupefacción llegó después con sus declaraciones en 'laSexta Xplica'.
Tras la breve comparecencia, que afectó a Marc Giró y Elvis Sanfiel por la interrupción de laSexta y TV Canaria de sus contenidos en ese momento, el presidente concedió luego una breve entrevista a José Yélamo desde el exterior del puesto de mando avanzado.
Fue ahí cuando las palabras provocaron la estupefacción en el plató y también en 'Malas lenguas'. Para el presidente autonómico, no tener informes del Ministerio de Sanidad que avalen la inexistencia de riesgo de contagio del virus - algo que el departamento de Mónica García ha negado - ha sido clave, aunque la explicación que ha dado ha sido de ciencia ficción y ha provocado la reacción incluso de Marc Giró.
"Estamos hablando de que va a estar fondeado (el crucero) dentro de una dársena a unos 200 metros de cada uno de los laterales y nosotros, evidentemente - dado que ese virus, un vector de contagio pueden ser los roedores - tenemos reparo a que a lo largo de la noche pueda bajar algún roedor y que ponga en peligro la seguridad de los canarios", comentaba el líder del Ejecutivo autonómico.
Ante estas declaraciones, Marc Giró no pudo evitar su asombro comparándolo con las supuestas armas de destrucción masiva en Irak en el año 2003: "Estos roedores saltando del barco, ¿cómo es eso?", se preguntaba irónico el humorista, que anteriormente había visto cómo su entrevista era interrumpida para cubrir la comparecencia y posterior entrevista de Clavijo.
"Me da la sensación de que Clavijo habla para su público y no tiene una visión global del asunto", ha sentenciado el presentador.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”
- Luis, dueño de una heladería: 'Hice una inversión inicial de 230.000 euros, suelo ganar en torno a 6.000 al mes
- Un ataque polar en toda regla': el frío regresará a España la semana que viene con temperaturas poco habituales en mayo
- Bruselas pide a España eliminar la tarifa de luz regulada: la factura podría subir hasta un 40% más al mes en millones de hogares
- La cantante Bonnie Tyler, en coma inducido tras someterse a una operación de urgencia en Portugal
- Los trabajadores denuncian que Pascual ya desmantela su fábrica de Gurb y se lleva el envasado de leche a Burgos
- Audiencias TV Ayer: 'Tu cara me suena' lidera con mínimo, 'De viernes' se mantiene y Ana Rosa cierra su mejor semana de la temporada
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias