'La promesa', avance semanal: Pía vive un auténtico calvario tras descubrir que Leocadia es la asesina de Jana

Tras meses de incertidumbre y pistas falsas, la verdad sobre el trágico destino de Jana Expósito, Pía ha descubierto la identidad de la asesina y ahora está viviendo un auténtico calvario. 'La Promesa' afronta cinco capítulos clave donde las máscaras caen definitivamente, con el intento de hacer justicia por Jana y una amenaza externa que obliga al Marqués de Luján a sacar las garras para proteger el honor de su familia frente a chantajes inesperados.

Capítulo 831: Lunes 11 de mayo

El inicio de semana llega con una revelación que dejará a los espectadores sin aliento. Pía, tras analizar las misteriosas cartas de "Mercedes del Amor", logra atar los cabos sueltos y descubre la identidad de la asesina de Jana: ¡Doña Leocadia! Mientras el ama de llaves lidia con este secreto que quema, el palacio se enfrenta a otra crisis médica, ya que el estado de Adriano empeora drásticamente debido a una neuritis óptica que podría dejarlo ciego para siempre, obligando a Martina y Jacobo a convertirse en sus cuidadores de emergencia.

Capítulo 832: Martes 12 de mayo

Manuel decide confesarle a Alonso el asfixiante chantaje al que le está sometiendo el duque de Carril. El Marqués, lejos de amilanarse, entra en cólera ante la infamia y decide tomar cartas en el asunto. Por su parte, la villana Leocadia no se queda de brazos cruzados y, en un alarde de cinismo, propone que la boda de Alonso se celebre en el mismo lugar donde murió Eugenia, una sugerencia que siembra el espanto entre los habitantes de palacio y confirma su falta de escrúpulos.

Capítulo 833: Miércoles 13 de mayo

María Fernández empieza a desconfiar de las explicaciones de Carlo sobre Estefanía, intuyendo que hay algo turbio en su relación. Mientras tanto, Jacobo intenta ayudar a un Adriano cada vez más desesperado por su pérdida de visión, proponiéndole un entrenamiento para memorizar los espacios de la casa. Sin embargo, la ceguera de Adriano está a punto de provocar una tragedia cuando sufre un peligroso percance doméstico que involucra a sus propios hijos.

Capítulo 834: Jueves 14 de mayo

La búsqueda de una solución para el cuidado de los niños de Adriano termina con la llegada de Camila, quien parece ser la cuidadora perfecta, aunque en 'La Promesa' nadie es lo que parece. En la planta noble, Manuel y Julieta comparten un momento de máxima cercanía en el que ella le confronta sobre su honestidad. A pesar de los sentimientos que afloran, Manuel se ve obligado a mentirle para ocultar la información que maneja sobre el duque, aumentando la brecha de secretos entre ambos.

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Capítulo 835: Viernes 15 de mayo

El éxito rotundo de la entrevista de Curro llena de orgullo a Alonso y Martina. La joven, decidida a apoyar a Adriano en su oscuridad, protagoniza un momento de altísima tensión romántica al animarle a reconocer sus facciones mediante el tacto, un gesto que los une más que nunca. Pero cuando todo parecía centrarse en los sentimientos, un telegrama urgente de la Casa Real llega a palacio dirigido a Curro, amenazando con cambiar su destino y el de todos los Luján para siempre.