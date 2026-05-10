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Sábado 9 de mayo 2026

Audiencias TV ayer: 'La Voz Kids' lidera con su mejor estreno en 3 años frente a 'laSexta Xplica' y 'Malas lenguas', que no mejoran con el platón de Clavijo

'Hay una cosa que te quiero decir' llega bien a Telecinco, asegurándose la segunda plaza por encima del doble dígito.

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'Malas lenguas' / 'La Voz Kids' / 'laSexta Xplica'

'Malas lenguas' / 'La Voz Kids' / 'laSexta Xplica' / LA 2 / ANTENA 3 / LA SEXTA

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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'La Voz Kids' volvió con fuerza a Antena 3. El talent show que presenta Eva González arrancó su undécima temporada con un gran 14,6% y 1.328.000 espectadores, logrando así el mejor estreno en 3 años. Con este dato, Antena 3 duplica sus registros en soli una semana y recupera el liderazgo de la noche después de la final de 'Got talent'.

En el campo de la actualidad, 'laSexta Xplica' y 'Malas lenguas' vivieron su tercera batalla en una noche especialmente movida con el platón de Clavijo al crucero HV Hondius a última hora, que provocó la reacción de Marc Giró en laSexta. El formato de Atresmedia repite el dato de la semana pasada y se hace con el 5,8% y 482.000 seguidores. Por su parte, el programa de Jesús Cintora sigue cumpliendo, pero pierde otra decima y se queda con el 4,5% y 367.000 apoyos.

Por su parte, el regreso de 'Hay una cosa que te quiero decir' cumplió en Telecinco. El programa de Jorge Javier Vázquez llega por encima del doble dígito y aunque queda lejos de su competidor, logra un buen 10,6% y 956.000 televidentes en la entrega de esta nueva temporada, que contó con María del Monte y Anabel Pantoja como invitadas.

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Por último, el cine de TVE logra un 7,5% y 800.000 con la película 'Toda la verdad' y el cine de Cuatro con el estreno en abierto de 'Citadel' se hace con el 7% y 559.000 seguidores.

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