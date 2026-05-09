Telemadrid refuerza su apuesta por 'Madrid directo' con una nueva ventana en el prime time del fin de semana

Telemadrid amplía su oferta de entretenimiento con el estreno de ‘MD Sábado Noche’, su nueva apuesta para el prime time del fin de semana, que llegará a la parrilla este sábado 9 de mayo. El espacio se emitirá a partir de las 21:30 horas. Tras la buena acogida y los buenos datos de audiencia cosechados por ‘MD Viernes Noche’, la cadena refuerza su compromiso con el formato incorporando una versión específica para la noche de los sábados.

‘MD Sábado Noche’ nace con la vocación de convertirse en una referencia para los espectadores que buscan propuestas de ocio, planes y entretenimiento en la Comunidad de Madrid.

El programa recorrerá algunos de los principales puntos de interés y actividad de la ciudad para mostrar convocatorias destacadas, conciertos, propuestas culturales, ambientes y tendencias que marcan la agenda de Madrid, manteniendo el estilo dinámico y cercano que caracteriza al formato original.

La nueva sucursal de 'Madrid directo' arranca bajo el paraguas de la Feria de San Isidro, coincidiendo con uno de los momentos de mayor actividad y ambiente en la ciudad, con el objetivo de acercar a la audiencia el carácter festivo, cultural y social que define Madrid estas semanas.

Al frente del espacio estarán dos de los rostros más reconocibles del programa: Luismi Torrecillas y Deborah Serendipity, reporteros emblemáticos que aportarán su experiencia, frescura y complicidad para conectar con la audiencia.

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Con este estreno, Telemadrid consolida su estrategia de programación de fin de semana, apostando por contenidos de proximidad y entretenimiento que reflejan el pulso cultural y social de la región.