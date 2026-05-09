'La Voz Kids', estreno: Ana Mena y Luis Fonsi debutan, Orozco regresa tras 8 años y Edurne repite

En esta nueva costumbre que han adoptado Antena 3 y Telecinco de apostar por el entretenimiento en la noche de los sábados, hoy 'La Voz Kids 11' coge el testigo de 'Got talent 11', que la semana pasada emitió su final con AM Dance Studio alzándose ganadores y la despedida de Risto Mejide.

Esta noche, los botones rojos y los pases de oro se cambian por las sillas rojas, los bloqueos, superbloqueos y megabloqueos, además de por el cambio del 5 al 3 en el mando a distancia. Para esta temporada de 'La Voz Kids', Ana Mena y Luis Fonsi debutarán, Edurne regresará y Antonio Orozco vuelve tras varias ediciones ausente.

Como maestra de ceremonias estará, una vez más, Eva González, que admite que en la versión infantil del talent show no puede "ser objetiva".

Así será el estreno de 'La Voz Kids'

El estreno de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’ empieza a lo grande, los cuatro coaches inauguran esta nueva edición interpretando ‘Hey Jude’, de The Beatles. Será tras esa actuación cuando se dará el comienzo de las audiciones a ciegas con grandes novedades: el botón de Megabloqueo y el de Arrepentimiento.

En esta edición, cada vez que un niño es seleccionado por cada uno de los equipos de los coaches, estos les hacen un regalo muy especial. Edurne da a los miembros de su team una bandana. Ana Mena les otorga una pulsera con la frase de una de sus canciones. Antonio Orozco les mostrará el camino a seguir con una brújula. Luis Fonsi, por su parte, les estampará un pasaporte para que su viaje empiece con buen pie.

Todas las novedades de 'La Voz Kids'

El Megabloqueo: diversión, competición, incluso enfado. Esta nueva opción, junto con el Súper Bloqueo, deja noqueados a los coaches. El Megabloqueo entra en juego si todos los coaches han girado su silla, y con tan solo pulsar un botón el talent entra directamente al equipo de quien ha activado el Megabloqueo, ya que bloque a los otros tres coaches a la vez. Pero deberán usarlo bien, ya que cada coach tan solo tendrá una oportunidad de pulsar este nuevo botón.

Botón del Arrepentimiento: Si al terminar la actuación ningún coach se ha girado, esta nueva función permite al coach ofrecer una segunda oportunidad a un talento al que cree que puede ayudarle a mejorar, o simplemente que no tuvo tiempo de pulsar en ese momento tan breve de escucha. El talent se incorpora directamente al equipo del coach que ha decidido cambiar su decisión, pero deben estar seguros porque el Botón del Arrepentimiento solo se podrá usar una vez cada coach.

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Además, la otra gran novedad la veremos desde el inicio en el backstage: El Monaguillo será el gran aliado de los niños, acompañándolos en los momentos previos a salir al escenario, ayudándoles a liberar nervios y aportando cercanía, humor y complicidad en una de las experiencias más importantes de sus vidas en sustitución de Juanra Bonet.