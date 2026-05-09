Redes sociales
José Pablo López recupera su cuenta de X tras el "secuestro" de un fan de Elon Musk: Este ha sido su primer post
El presidente de RTVE vuelve a tomar el control de su perfil oficial tras 48 horas de auténtico surrealismo digital. "Lo que no te mata, te cambia la contraseña", ha bromeado el directivo tras ver cómo su cuenta se convertía en un santuario de SpaceX y la Inteligencia Artificial.
José Pablo López, víctima de un hackeo: un fan de Elon Musk usurpa el perfil del presidente de RTVE en X
Se acabó la pesadilla para José Pablo López. El máximo responsable de la Corporación RTVE ha conseguido recuperar esta misma mañana su cuenta oficial en la red social X (antiguo Twitter), después de haber sido víctima de un hackeo que dejó a sus seguidores y a la industria televisiva completamente descolocados.
El pasado jueves por la tarde, la cuenta de José Pablo López mutaba de forma radical. Lo que habitualmente es un escaparate de audiencias y estrenos de La 1, se transformó en cuestión de minutos en "X-01" (su nuevo nombre de usuario fue @Musk2rd).
Los hackers eliminaron la foto del directivo y la sustituyeron por una imagen de Elon Musk vestido de Jedi, acompañado por el robot R2-D2; el perfil empezó a escupir vídeos sobre cómo "construir el futuro", entrevistas de Sam Altman y lanzamientos de cohetes de SpaceX; y gran parte del viernes, la cuenta llegó a aparecer como "inexistente", lo que hizo temer que los miles de seguidores y el histórico de mensajes del directivo se hubieran perdido para siempre.
Su primer post tras recuperar la cuenta
Fiel a su estilo directo y con sentido del humor, el directivo ha reaparecido hace escasos minutos con un post que ya es viral: "Lo que no te mata, te cambia la contraseña... y te deja el perfil hecho un cuadro 🤣🤣🤣". Con este mensaje, López confirma que ya tiene las llaves de su "casa" digital tras la confusión inicial y el cambio de nombre.
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