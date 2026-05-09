Isa Pantoja, a lágrima viva tras dinamitar la escaleta de 'De viernes' con la llamada en directo de María del Monte y un inesperado mensaje de reconciliación

Noche de imprevistos en el plató de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Isa Pantoja llegaba dispuesta a todo, pero nadie esperaba que la propia protagonista fuera quien reventara los contenidos de 'De viernes' nada más empezar: "Lo siento por romperos la escaleta, pero mi madre me ha escrito esta semana. Ni yo misma me lo creo".

Tras más de seis años de guerra fría y un distanciamiento que parecía irreversible, la tonadillera ha dado el paso más esperado. Isa Pi relató cómo recibió el contacto de su madre el pasado domingo, coincidiendo con el Día de la Madre, mientras estaba en un centro comercial con Asraf.

"Me ha dicho que me quiere" confirmó la joven, que añadió que en el intercambio de mensajes, la artista se mostró "muy madre y muy artista", con su dramatismo habitual pero con mucho cariño. La respuesta de Isa fue clara y tajante: "Mamá, te quiero y necesito tenerte en mi vida, pero no me hagas más daño".

Madre e hija han quedado en verse en persona tras la gira de la cantante por Latinoamérica para aclarar los seis años de ausencia.

La llamada de María del Monte

Si el anuncio de la reconciliación con su madre fue un terremoto, la entrada por teléfono de María del Monte, volvió a romper la escaleta del programa. "La Nana", como la llama Isa cariñosamente, quiso dejar claro su apoyo incondicional en un momento tan delicado.

"Tu relación con tu madre la tendrás tú y será la que tú quieras, que sea sana. El amor no pone condiciones y no seré yo quien te las ponga", sentenció la sevillana en un claro dardo velado a las exigencias que históricamente se han impuesto en Cantora.

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La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha confesado que estaba viendo el programa y le había conmovido ver cómo su ahijada lloraba cuando veía en pantalla fotos de ella: "No me podía quedar callada". "No llores más. La vida está para vivirla, cachorrito y para vivirla desde el cariño y desde la verdad y el amor. Tú sabes que yo te quiero con locura", sentenció la cantante ante una emocionado Isa Pi.