Audiencias TV Ayer: 'Tu cara me suena' lidera con mínimo, 'De viernes' se mantiene y Ana Rosa cierra su mejor semana de la temporada

'Tu cara me suena' volvió a emitir una entrega nueva anoche después del parón de la semana pasada por el festivo del 1 de mayo y una vez más, se volvió a alzar como la primera opción del prime time. Sin rival, pero con mínimo de temporada, el talent show de Manel Fuentes anotó un estupendo 18,5% y 1.451.000 espectadores, bajando por primera vez de la barrera psicológica del 20%. Aun así, siguen siendo números elogiables y al alcance de muy pocos formatos y además, recupera en una semana 5,6 puntos, encadenando cinco victorias en cinco semanas (sus cuatro galas y el especial de hace 7 días).

Por su parte, 'De viernes' se mantiene en el 10,5% y 803.000 seguidores, misma cuota de pantalla que la semana anterior, cuando fue incapaz de vencer a la reposición del programa de imitaciones de Antena 3. Aunque se esperaba una mayor repercusión con la entrevista de Isa Pantoja y por la bajada de su principal competidor, el formato que presentan Santi Acosta y Bea Archidona sigue rindiendo por encima de la media de Telecinco y, además mantiene la segunda opción del ránking.

Otra alegría para Telecinco, quizás más significativa, es el aumento de su mañana gracias a que 'El porgrama de AR' firma su mejor semana de la presente temporada con una media del 13,9%. De esta manera, Ana Rosa se consolida en la segunda opción de su franja gracias a la actulidad política, que esta semana ha estado marcada por el juicio de Ábalos. Ayer, concretamente, el magacín consiguió un 13,7% y 316.000 televidentes de media.

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*En elaboración.