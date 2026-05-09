Máxima tensión
Alba Carrillo estalla contra TVE 'MasterChef' y la cadena pública guarda silencio: "¡Anda a la mierda! A mí no me amordazan con cuatro perras"
"No me importa si me quedo sin trabajo. Encantada", ha comunicado en sus redes sociales tras un conflicto con el organismo público.
Alba Carrillo ha dicho basta. Lo que empezó como una sección de opinión en su nuevo programa de TEN, 'El Sótano Club', ha acabado en un incendio contra RTVE. La colaboradora, lejos de amilanarse tras recibir un "toque" de los directivos de la cadena pública, ha decidido coger la puerta y lanzar un órdago que ya en sus redes sociales.
"Que os den, me voy a mi casa", ha venido a decir Alba en un explosivo vídeo en sus redes sociales tras negarse a acudir este sábado al plató de 'D Corazón'.
La tensión estalló cuando Alba denunció públicamente el casting de la nueva edición de 'MasterChef Legends' Sin filtros, la modelo cuestionó que se paguen sueldos públicos a concursantes que, según ella, eluden sus responsabilidades fiscales. "Los impuestos no son para que quien quiera haga programas con sus amigos que no pagan impuestos", sentenciaba Alba, señalando directamente el modelo de gestión de Shine Iberia.
Según la propia Carrillo, parece que esta opinión le ha "costado caro" y le han dado un toque de atención en la cadena pública por el tono empleado, pero lejos de arrugaste, la presentadora y colaboradora de televisión se ha mostrado contundente y sin pelos en la lengua: "No voy a permitir que nadie me llame al orden por decir cosas que son más verdad que un santo", comenta indignada.
El punto de no retorno ha sido su alusión directa a Macarena Rey, la jefa de la productora de 'MasterChef'. Alba ha dejado claro que no piensa pasar por el aro de los "intocables" de la televisión: "A mí no me amordazan por cuatro perras en una televisión pública". Y ha criticado el esfuerzo que hace compaginando sus diversas colaboraciones con el ente público: "Me he tenido que levantar a las cuatro de la mañana para ir a la radio...¡Que venga Ofelia y Macarena a la radio a las cuatro de la mañana! ¡Que se levanten como yo para ganar un sueldo!", ha dicho sin miramientos.
Por último la colaboradora ha rechazado a quienes le dicen que se abstenga en ciertas opiniones por las oportunidades que le ha dado la corporación público: "Menudo regalo 'Hasta el fin del mundo' con Cristina Cifruentes...Le he llevado tres meses la mochila en la chepa. ¿Tengo que dar las gracias? Anda a la mierda", ha concluido en su storie.
Desde YOTELE nos hemos puesto en contacto con RTVE para preguntarles por este asunto, pero la corporación ha preferido no hacer valoraciones al respecto.
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