Juego gigante
RTVE convierte el juego de 'El escondite' en un gran concurso familiar con su nuevo formato, asociándose con la productora de 'First dates'
‘El escondite’ adaptará en España ‘The house of hide and seek’, un programa creado por Talpa Studios y David Grifhorst.
RTVE prepara ‘El escondite’, una nueva apuesta de entretenimiento familiar que llevará a televisión uno de los juegos más reconocibles de la infancia. El formato transformará la mecánica clásica de esconderse y ser descubierto en un concurso a gran escala, con varios participantes compitiendo dentro de una enorme casa construida especialmente para el programa.
La versión española será la primera adaptación internacional de ‘The house of hide and seek’, un formato creado por Talpa Studios y David Grifhorst, y desarrollado junto a FOX Entertainment Studios. En España estará producido por RTVE en colaboración con Warner Bros. ITVP Spain, que también produce 'First dates' y Talpa Studios. Las grabaciones se realizarán próximamente en Países Bajos.
El concurso se desarrollará en una casa gigante de dos pisos con más de 120 escondites. El escenario contará con una gran escalera, cocina, habitaciones, sala de estar y otros espacios diseñados para mantener la tensión durante cada ronda. También habrá pasadizos secretos, puertas inesperadas y zonas ocultas pensadas para multiplicar las posibilidades del juego.
‘El escondite’ combinará suspense, humor y estrategia, con una estructura de rondas que desembocará en una final. Los concursantes tendrán que moverse, esconderse y evitar ser descubiertos mientras la audiencia sigue cada decisión en tiempo real, recuperando la emoción de un juego sencillo convertido ahora en espectáculo televisivo.
Con este formato, RTVE refuerza su línea de entretenimiento para todos los públicos y apuesta por una propuesta visual y reconocible para varias generaciones. El objetivo es convertir una dinámica cotidiana y universal en un gran evento de plató, con ritmo de concurso y espíritu familiar.
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