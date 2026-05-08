Lorena García retrata a Tezanos tras recibir una llamada del CIS: "¿Está testando un adelanto electoral?"

Momento de máxima estupefacción en el plató de 'Espejo Público'. La naturalidad de Lorena García ha puesto en la diana al ya cuestionado CIS de José Félix Tezanos después de que la presentadora de Antena 3 decidiera compartir con su audiencia la surrealista experiencia que vivió al descolgar el teléfono para realizar la encuesta oficial. García no solo ha recreado los puntos clave de su conversación con el organismo, sino que ha puesto el foco en la ausencia de temas clave y el extraño interés por los "memes" y los bulos, lanzando una pregunta que ha hecho saltar todas las alarmas en el programa: "¿Está el Gobierno testando ya un posible adelanto electoral?".

El programa hizo una recreación y para ello sonó un tono de llamada en el plató y Susanna Griso comentó: "¡Uy Lorena, que creo que es el CIS, que te están llamando, ¿no?". Seguidamente Lorena García apareció en pantalla con su teléfono móvil al lado y visible: "Así es Susanna. El miércoles a las 19:40 de la tarde yo estaba en casa y recibí una llamada", dijo la corpresentadora, que confirmó segundos después de descolgar el teléfono que se trataba del CIS.

A continuación, García se protagonizó una recreación en el programa avisando que respondería algunas de las preguntas frente a las cámaras, pero que en la llamada telefónica las contestó a todas. Así, una voz en off le repetía exactamente las preguntas a Lorena para que los espectadores conocieran el contenido de la encuesta.

"¿Los bulos son una amenaza para la democracia?", "¿qué partido considera que usa en mayor medida la desinformación?", ¿considera que los bulos sobre inmigración contribuyen a aumentar la polarización?", fueron algunas de las preguntas a las que tuvo que contestar la corpresentadora, pero hubo una que le llamó especialmente la atención: "Del 0 al 10, ¿votaría mañana?, quiso saber la encuestadora.

Fue una pregunta a la que García también contestó el miércoles en la llamada, pero fue la última que mostró en la recreación: "Fueron muchas preguntas Susanna. Sobretodo enfiladas a las fake news, a los bulos y a cómo afecta eso a cuestiones clave como son la inmigración, el colectivo lgtbiq+...muchas preguntas", comentó la periodista.

Ante la última pregunta, sobre si votaría mañana, la copresentadora añadió un comentario: "No sé si Tezanos tiene intención de testarnos por un posible adelanto electoral". Tras la recreación, Susanna abrió el debate en la mesa: "¿Qué os parece porque no hay ninguna pregunta por ejemplo sobre corrupción, el juicio a Ábalos...?".

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Rápidamente los colaboradores se lanzaron a intervenir para mostrarse críticos con la ausencia que consideran claves, pero Lorena García quiso matizar: "De corrupción alguna hubo, pero la palabra Ábalos no apareció en ninguna de las preguntas". Por último, la copresentadora también quiso señalar que hubo preguntas sobre memes: "Hay preguntas sobre el humor y los memes. Qué memes recibo en el teléfono móvil y sobre qué partidos".