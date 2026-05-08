Invitados '¡De viernes!' hoy: la embarazada más buscada, la presentación de un hijo desconocido y una exgran hermana pasando por su peor momento

‘¡De viernes!’ prepara una de sus entregas más cargadas de contenidos en Telecinco. El programa contará esta noche con Isa Pantoja en plató, donde hablará sin censura del trato que ha recibido por parte de su familia y de las posibilidades de un acercamiento con su hermano Kiko Rivera. Jessica Bueno, expareja del DJ, estará presente durante su entrevista antes de incorporarse a la mesa de ‘Supervivientes’.

Otra de las protagonistas será Rocío Martín, la enfermera estética que ha asegurado en redes sociales estar embarazada de Omar Montes. El programa emitirá su primera entrevista, en la que contará cuándo conoció al cantante, cómo habría empezado su relación y qué le decía él sobre su actual pareja, Lola Romero, con quien Omar tuvo hace apenas unos meses a su segundo hijo.

Fani Carbajo también acudirá al plató para presentar por primera vez en televisión a su hijo Emilio. La exconcursante hablará de cómo su popularidad ha influido en la relación con él y ofrecerá detalles de su próxima boda con Fran Benito, a la que asistirán numerosos rostros conocidos. Además, protagonizará un cara a cara con Christofer Guzmán, que se reencontrará con Emilio, a quien siempre ha considerado como su propio hijo.

La noche se completará con Maite Galdeano, que se sentará en el programa en uno de sus momentos más duros tras la pérdida de su perrita Tila. La mascota convivió durante años con ella y con Sofía Suescun antes del distanciamiento entre madre e hija, y se convirtió en un apoyo fundamental para Galdeano en plena ruptura familiar.

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Además, ‘¡De viernes!’ recuperará a Ylenia Padilla como colaboradora tras anunciar días atrás su intención de apartarse de la televisión. La televisiva se incorporará de nuevo a la mesa que analizará la última hora de ‘Supervivientes’, junto a Rocío Flores, María Jesús Ruiz, Jessica Bueno y Karmele Marchante.