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Alarma política

Gonzalo Miró carga contra el PP por sus críticas al Gobierno ante el barco con hantavirus: “Ya es pedir por pedir”

El colaborador de ‘Malas lenguas’ reprochó a la derecha que alimente la alarma pese al mensaje de tranquilidad de Protección Civil y Emergencias.

Gonzalo Miró responde a Miguel Tellado

Gonzalo Miró responde a Miguel Tellado / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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La llegada a Canarias del crucero afectado por hantavirus ha abierto un nuevo frente político. Protección Civil y Emergencias ha pedido calma y ha garantizado que los pasajeros no tendrán contacto con la población local durante el operativo previsto para su llegada a Tenerife. El protocolo contempla el traslado directo de los viajeros al aeropuerto o, en el caso de los españoles, a Madrid para cumplir cuarentena. 

Pese a ese mensaje de tranquilidad, el PP ha cargado contra el Gobierno por la gestión de la situación. Miguel Ángel Tellado, secretario general del partido, afirmó en el Congreso: “En una situación tan compleja como esta lo que falta es un Gobierno responsable y lamentablemente, en España no existe”. Sus palabras fueron analizadas en ‘Malas lenguas’, el programa de RTVE presentado por Jesús Cintora, donde Gonzalo Miró respondió con dureza a la estrategia de la derecha. 

“Yo les escucho hablar y son las mismas declaraciones para da igual qué tema”, señaló el colaborador tras escuchar a Tellado. Miró sostuvo que esa frase “la puede haber dicho para cualquier otra cosa” y recordó también las críticas de Elías Bendodo a la ministra de Sanidad, Mónica García, cuya dimisión llegó a pedir casi a las 24 horas de la crisis: “Ya es pedir por pedir”.

El tertuliano fue más allá y cuestionó cómo gestionaría el PP una situación de emergencia si llegara a La Moncloa: “¿Cómo va a gestionar las crisis? Porque pierden los papeles completamente cada vez que pasa algo”, planteó, antes de defender que en episodios de este tipo habría que llamar a la serenidad y evitar que la tensión política aumente el miedo ciudadano.

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Miró admitió que la preocupación en Canarias es comprensible, pero criticó que algunos mensajes puedan hacer creer a la población que “nos van a traer aquí el virus para infectar a toda la isla”. Para el colaborador, el Gobierno central es uno de los principales interesados en que el brote no se propague, junto al Ejecutivo canario y el resto de países implicados: “Me da la sensación de que es eso: crispar, sembrar el caos y señalarse unos a otros”.

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