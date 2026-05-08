Expulsado en 'Supervivientes' ayer: nueva lista de nominados inédita

La nueva gala de 'Supervivientes' dejó una nueva expulsión este jueves. José Manuel Soto, Marisa Jara y Darío se jugaban la continuidad después de que Claudia Chacón se salvara el martes. Los tres se enfrentaron al veredicto de la audiencia sobre una plataforma en el mar, aunque el miedo de Marisa a las alturas le impidió sentarse en el tobogán. La modelo fue la primera en caer al agua, seguida de Darío, mientras que José Manuel Soto logró salvarse.

El resultado definitivo llegó bien entrada la madrugada. Jorge Javier comunicó la decisión con unos porcentajes muy claros, 76% frente a 24%, y anunció que el concursante salvado era Darío. Marisa Jara se convirtió así en la expulsada de la noche por segunda vez en la edición, esta vez de forma aparentemente definitiva. “Esta segunda oportunidad para mí ha sido preciosa, ha sido muy bonita. Me llevo a grandes amigos”, dijo antes de abandonar la Palapa.

Antes de marcharse, el presentador le pidió que diera un punto a cualquier concursante de cualquier playa, y Marisa eligió a Borja. Ese voto fue solo el primer paso de una ronda de nominaciones distinta a las habituales. Tras el juego de localización, que provocó un cambio de playas, Alvar se convirtió en líder de Playa Victoria y Gerard hizo lo propio en Playa Derrota.

La gran novedad llegó en las nominaciones: los supervivientes no votaron a compañeros de su propia playa, sino a concursantes del grupo contrario. La mecánica dejó una lista especialmente llamativa, con Borja, Alba, Aratz y Nagore como nominados de la semana. Cuatro nombres poco habituales en la cuerda floja que afrontarán ahora una votación decisiva en una semana marcada por la expulsión sorpresa del domingo.

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Además, ‘Supervivientes 2026’ volverá a alterar sus planes este domingo con una gala especial en Telecinco. Jorge Javier Vázquez fue el encargado de trasladar el comunicado de Poseidón durante la décima gala del reality: “Este domingo, gala especial, con expulsión sorpresa, juego de localización, juego de líder y nominaciones”. Un giro que los concursantes todavía desconocen y que llega en una fase cada vez más exigente de la aventura.