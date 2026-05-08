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David Broncano se rinde ante Antena 3 en ‘La Revuelta’ y promociona 'El hormiguero' en su última entrevista: "Yo pondría el programa aquí"

Cristina Castaño visitó el programa de La 1 y acabó provocando una broma sobre ‘El Hormiguero’ y la competencia directa.

David Broncano en 'La revuelta'

David Broncano en 'La revuelta' / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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Cristina Castaño fue la invitada de este jueves 7 de mayo en ‘La Revuelta’. La actriz acudió al programa de David Broncano para presentar ‘Las ovejas detectives’, su nuevo trabajo como actriz de doblaje, aunque la entrevista acabó derivando en una conversación sobre Antena 3, ‘Tu cara me suena’ y hasta ‘El Hormiguero’.

Todo empezó cuando Castaño recordó su paso por ‘El círculo de los famosos’. Broncano le preguntó en qué cadena se emitía y ella respondió: “Antena 3”. La mención provocó un “oh” colectivo entre el público, ante lo que la actriz se empezó a reír. El presentador quiso entonces romper la tensión con un comentario elogioso hacia la competencia: “Antena 3 está muy bien, es una cadena tremenda, tiene muy buenos programas”.

Fue entonces cuando Cristina Castaño explicó que también participa en la actual edición de ‘Tu cara me suena’. Broncano reconoció que el formato le gusta bastante y preguntó por los cómicos que forman parte del casting de este año. La intérprete citó a Aníbal Gómez y a Leonor Lavado, y añadió un detalle que pilló al presentador por sorpresa: “Creo que está hoy en ‘El Hormiguero’ con Jesulín. Están ahora en ‘El Hormiguero’”.

El comentario dio pie a uno de los momentos más espontáneos de la entrevista. “¿Ha ido Jesulín y Leonor Lavado según estamos hablando tú y yo? Pocas veces hemos comentado ‘El Hormiguero’ en directo desde aquí”, reaccionó Broncano entre risas. Ricardo Castella se sumó a la escena con otra ocurrencia: “Ponlo, ponlo a ver si es a esta hora”.

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Broncano acabó confesando que esa es una de las pocas cosas que echa de menos de no emitir nunca en directo: “Lo único que me da pena de que nosotros no vamos en directo es nunca poder hacer esa broma. La de ver el programa aquí, yo lo haría. No sé si legalmente... pero sería muy guapo”. "Si no salen imágenes y tú reaccionas, yo creo que se podría hacer", terminó comentando Grison, dando opción al presentador a que ocurra esto alguna vez en el programa.

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