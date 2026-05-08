Jueves 7 de mayo
Audiencias TV ayer | 'Horizonte' se dispara en Cuatro y supera a '¿A qué estás esperando?' en Antena 3, mientras el especial de laSexta sobre el hantavirus no funciona
'Supervivientes' lidera el jueves mientras Antena 3 domina el access con 'El Hormiguero'.
'Supervivientes' volvió a dominar la noche del jueves en Telecinco. El reality alcanzó un 16,8% de cuota de pantalla y reunió a 966.000 espectadores, manteniéndose como la opción más fuerte de su franja.
Pero si hay una noticia destacable es el gran dato que 'Horizonte' consiguió en la noche de Cuatro. El formato de Iker Jiménez se hizo con un impresionante 10,2% de cuota y 747.000 espectadores, superando al nuevo episodio de '¿A qué estás esperando?' en Antena 3, que creció hasta el 9,1% de share y 734.000 televidentes.
La 1 se quedó por debajo con la película 'Justicia artificial', que congregó a 412.000 espectadores y obtuvo un 6% de cuota, mientras que en laSexta, el especial de 'laSexta Noticias' sobre la alerta por hantavirus no conquistó al público y obtuvo un bajo un 3,7% y 230.000 espectadores.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' volvió a ser líder absoluto en Antena 3. La visita de Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique llevó al programa hasta el 14,4% de share y 1.768.000 espectadores, a la vez que en La 1, 'La Revuelta' cerró la semana por encima del doble dígito con un 10,1% y 1.219.000 espectadores.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.219.000 (10,1%)
Cine “Justicia artificial”: 412.000 (6%)
Antena 3
El hormiguero: 1.768.000 (14,4%)
¿A qué estás esperando?: 734.000 (9,1%)
Telecinco
Supervivientes express: 1.079.000 (8.8%)
Supervivientes: 966.000 (16,8%)
laSexta
El intermedio: 809.000 (6,6%)
Especial “Alerta Hantavirus: Crisis global”: 230.000 (3,7%)
Cuatro
First dates: 633.000 (5,6%)
Horizonte avance: 1.006.000 (8,2%)
Horizonte: 747.000 (10,2%)
La 2
Trivial pursuit: 484.000 (4,3%)
Cifras y letras: 768.000 (6,2%)
Órbita Laika: 325.000 (2,7%)
El cine de La 2 “Conspiración en El Cairo”: 128.000 (2%)
LATE NIGHT
La 1
Cine 2 “La casa entre cactus”: 106.000 (3,7%)
Antena 3
¿A qué estás esperando?: 268.000 (5,7%)
Allí abajo: 102.000 (4,3%)
laSexta
Equipo de investigación: 55.000 (2,7%)
Cuatro
Callejeros: 148.000 (5,2%)
En el punto de mira: 105.000 (6,1%)
La 2
Cine “Un horizonte muy lejano”: 49.000 (2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 904.000 (11%)
Valle Salvaje: 792.000 (10,9%)
La Promesa: 867.000 (12,1%)
Malas lenguas: 885.000 (11,2%)
Aquí la Tierra: 1.147.000 (12,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.199.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 727.000 (9,9%)
Pasapalabra: 1.735.000 (19,4%)
Telecinco
El tiempo justo: 688.000 (8,6%)
El diario de Jorge: 676.000 (9,4%)
¡Allá tú!: 896.000 (10,3%)
laSexta
Zapeando: 545.000 (6,4%)
Más vale tarde: 404.000 (5,5%)
laSexta clave: 474.000 (4,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 578.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 407.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 576.000 (6,3%)
Grandes documentales: 309.000 (3,8%)
Malas lenguas: 586.000 (8,1%)
Sukha: 154.000 (2%)
Trivial pursuit: 148.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 281.000 (14,8%)
Mañaneros 360: 479.000 (15,6%)
Mañaneros 360: 934.000 (11,8%)
Antena 3
Espejo público: 305.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 727.000 (15,8%)
La ruleta de la suerte: 1.536.000 (21,8%)
Telecinco
La mirada crítica: 175.000 (10,2%)
El programa de AR: 318.000 (14,1%)
Vamos a ver: 373.000 (11%)
El precio justo: 613.000 (9,4%)
laSexta
Aruser@s: 286.000 (13,5%)
Al rojo vivo: 292.000 (8%)
Cuatro
¡Toma salami!: 17.000 (1,4%)
Alerta cobra: 19.000 (1,1%)
Alerta cobra: 29.000 (1,6%)
Alerta cobra: 53.000 (2,4%)
En boca de todos: 281.000 (9%)
La 2
Maravillas salvajes de Madagascar: 19.000 (1,1%)
España pueblo a pueblo: 35.000 (1,9%)
Aquí hay trabajo: 24.000 (1,1%)
La aventura del saber: 27.000 (1,2%)
Zoom tendencias: 30.000 (1,3%)
Las cuatro esquinas del plato: 35.000 (1,4%)
El western de La 2 “El potro”: 76.000 (2,3%)
El cazador: 87.000 (1,5%)
El cazador: 153.000 (1,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.239.000 (23,9%)
Telediario 1: 1.381.000 (14,7%)
Informativos Telecinco 15h: 868.000 (9,3%)
Noticias Cuatro 1: 571.000 (8,2%)
laSexta Noticias 14h: 664.000 (8,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.028.000 (18,3%)
Telediario 2: 1.352.000 (12,3%)
Informativos Telecinco 21h: 940.000 (8,5%)
laSexta Noticias 20h: 551.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 442.000 (5,2%)
Matinal
Telediario matinal: 124.000 (15,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 124.000 (14,7%)
El Matinal (Telecinco): 106.000 (9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,6%), La 1 (11,4%), Telecinco (10,3%), Cuatro (6,8%), laSexta (6,1%), La 2 (3,7%).
Mensual: Antena 3 (12,3%), La 1 (10,9%), Telecinco (9,3%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,2%).
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