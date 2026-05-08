Ana Rosa Quintana reivindica la “pluralidad” de su mesa y lanza un dardo a otros programas: “Hay un discurso único”

Ana Rosa Quintana aprovechó la mesa de actualidad de ‘El programa de AR’ para defender la composición ideológica de su tertulia y marcar distancias con otros espacios informativos. La presentadora celebró que en el magacín de Telecinco convivan perfiles con opiniones diferentes y reprochó que, en otros programas, según su criterio, se imponga una única visión de la actualidad.

El comentario llegó después de una reflexión de Javier Casqueiro sobre las críticas que reciben algunos periodistas por participar en determinados espacios: “Yo he escuchado como, por ejemplo, a veces se te critica por un lado o por otro como periodista por participar en determinados programas”, señaló el colaborador, antes de añadir que los profesionales también tienen una responsabilidad en las tertulias y en los medios, “no solo los políticos”.

A partir de ahí, Ana Rosa recogió el guante y lanzó un mensaje sin citar nombres concretos ni programas específicos: “Se critica que podáis estar en este programa donde mi línea editorial es bastante contraria a lo que está ocurriendo, pero no se critica que toda la gente en la mesa tenga el único discurso, el discurso oficial”.

La presentadora insistió en que su programa sí permite el contraste entre distintas posturas: “Por lo menos en programas como este hay siempre personas en la mesa que tienen opiniones distintas y se respeta lo que dicen”. Sus palabras fueron interpretadas como una crítica indirecta a otros magacines matinales con los que compite en la misma franja, como 'Las mañanas de La 1', aunque Quintana evitó señalar directamente a ninguna cadena.

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La periodista cerró su reflexión con otro reproche dirigido a parte de la profesión: “Somos periodistas, pero es que hay que recordar a muchos compañeros que no son activistas, que son periodistas”, sentenció Ana Rosa, reivindicando así el papel de su mesa de debate frente a lo que considera una falta de pluralidad en otros espacios televisivos.