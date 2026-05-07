Yolanda Ramos desvela que le pagaron poco por su trabajo en ‘Paquita Salas’: “Hay trabajos que son de siembra”

Yolanda Ramos ha revelado que su trabajo en ‘Paquita Salas’ no estuvo especialmente bien pagado en sus inicios. La actriz lo contó durante su visita a ‘El podcast de final de mes’, el formato presentado por Miki Núñez, donde respondió a una pregunta directa sobre qué proyecto había hecho por muy poco dinero pese a parecerle una oportunidad increíble.

La respuesta de Ramos fue inmediata: “‘Paquita Salas’”. Nada más decirlo, la propia actriz pareció darse cuenta de la contundencia de su contestación, algo que Miki Núñez no dejó pasar. “Hostia, ya lo has dicho, ¿eh?”, reaccionó el presentador entre risas ante la sinceridad de su invitada.

Lejos de plantearlo como una queja, Yolanda Ramos explicó que aquel trabajo fue una apuesta a largo plazo: “Hay trabajos que son trabajos de siembra. Porque luego me ha dado mucho dinero. Es verdad”. La intérprete defendió que no todos los proyectos deben medirse solo por el caché inicial, ya que algunos terminan generando oportunidades posteriores mucho más importantes.

La actriz también puso el foco en el momento en el que Los Javis levantaron la serie. “A veces cobras mucho por una cosa que más bien te hunde. Pan para hoy y hambre para mañana. Ellos estaban en un sitio donde empezaban y me dieron algo simbólico, pero eso sí que es una inversión, y lo digo muy en serio. Eso es una buena inversión y fue maravilloso”, afirmó sobre su participación en la ficción.

Noticias relacionadas

El personaje de Noemí Argüelles terminó convirtiéndose en uno de los más recordados de ‘Paquita Salas’ y en uno de los papeles más populares de Ramos en los últimos años. De hecho, cuando después abrió otro papel con la pregunta “¿Qué personaje te ha dado más dinero?”, la actriz no tuvo dudas: “Sin duda, Noemí Argüelles”.