'Y Ahora Sonsoles'
Sorpresa en el programa de Sonsoles Ónega: abandona en pleno directo y cede el testigo a Pepa Romero por este motivo
La presentadora abandonó temporalmente el plató de su programa pocos minutos antes de las 18:00
Sonsoles Ónega sorprendió este jueves a los espectadores de su programa al ausentarse en pleno directo apenas unos minutos antes de las 18:00 horas. La periodista arrancó el formato con total normalidad, pero antes de la pausa publicitaria anunció que debía abandonar el plató por un importante compromiso profesional.
Fue entonces cuando la comunicadora cedió el testigo a Pepa Romero - que caba de ganar una Antena de Plata -, encargada de ponerse al frente del espacio durante su ausencia. Todo ocurrió de manera natural y en directo, pero de manera inesperada para los espectadores.
“Voy a entregar el testigo a Pepa Romero porque me voy a pregonar Madrid, si se puede con la lluvia”, explicó entre risas Sonsoles Ónega antes de despedirse temporalmente de los espectadores y abandonar el plató.
La presentadora tiene previsto participar esta misma tarde, a partir de las 20:00 horas, en el pregón de las fiestas de San Isidro en Madrid. Un acto muy especial con el que la periodista se convierte en una de las protagonistas de las celebraciones más emblemáticas de la capital.
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