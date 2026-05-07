'Mask Singer'
Bombazo en 'Mask Singer': Una ex de Ciudadanos estaba debajo de Chihuahua y deja sin palabras a los investigadores
La que fuera vicealcaldesa de Madrid estaba debajo de una de las máscaras, dejando a los investigadores muy lejos de acertar
'Mask Singer' desenmascaró a una nueva máscara para continuar su camino hacia la final. En el quinto programa de la temporada, Chihuahua perdió la votación y sorprendió a todos los investigadores al desvelar su identidad, pues ninguno de ellos se acercó si quiera al nombre.
Y es que debajo de la máscara resultó estar Begoña Villacís, una de las caras más visibles de Ciudadanos, que llegó a ser vicealcaldesa de Madrid. Al quitarse la máscara, reconoció haber aceptado la experiencia - su primera vez haciendo entretenimiento- debido al disfraz.
En la nueva horneada de pistas, la máscara más perruna de la televisión ha cambiado las redes sociales por el deporte. Aseguró tener una gran defensa en el terreno de juego, lo que ha despistado a los investigadores sobre su verdadera profesión.
En la pista extra, Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte' ha comentado que Chihuahua está acostumbrada a dirigir equipos. En cuanto a las apuestas, Boris Izaguirre se decantó por, Jaydi Michel Ruth Lorenzo por Jessica Goicoechea, Juan y Medio por Paulina Rubio y Ana Milán siguió apostando por Violeta Magriñán.
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