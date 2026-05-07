Lista completa de premiados de los Premios Antena de Plata 2026: de Pepa Romero a Ricardo Reyes, pasando por Dani Mateo

La 32ª edición de las Antenas de Plata ya tiene fecha y lugar de celebración. Los premios, uno de los reconocimientos más destacados para los profesionales de la radio y la televisión en la Comunidad de Madrid, se entregarán el jueves 11 de junio a las 19:00 horas en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde, actual Centro Sociocultural Montecarmelo, en Madrid.

La gala estará presentada por Ana Belén Roy, periodista y presentadora de RTVE, y podrá seguirse en directo a través de ClickRadio TV. El acto volverá a reunir a profesionales, comunicadores y representantes del sector audiovisual en una cita organizada por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid, APRTVM-FARTVE.

La Federación ARTVE-Asociación de Profesionales RTV Madrid ya ha fallado los nombres de los galardonados de esta edición:

Antena de Radio:

InfoRadio - Universidad Complutense de Madrid.

Onda Madrid - Patricia Fernández, Coordinadora de Informativos.

Coordinadora de Informativos. Onda Cero - Jorge Granullaque, ‘ Más de Uno’ Madrid.

Más de Uno’ Madrid. Cadena SER - Roberto Torija , ‘La Ventana’ de Madrid.

, ‘La Ventana’ de Madrid. RNE - Pablo Mingote , Editor área informativos Madrid.

, Editor área informativos Madrid. COPE - Pilar García de la Granja, ‘Mediodía COPE’

Antena de Televisión:

Noticias relacionadas