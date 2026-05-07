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Lista completa de premiados de los Premios Antena de Plata 2026: de Pepa Romero a Ricardo Reyes, pasando por Dani Mateo

La gala se celebrará el jueves 11 de junio en el Centro Sociocultural Montecarmelo de Madrid y estará presentada por Ana Belén Roy.

Pepa Romero, Ricardo Reyes, Dani Mateo

Pepa Romero, Ricardo Reyes, Dani Mateo / Antena 3/Cuatro/laSexta

Carlos Merenciano

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Madrid
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La 32ª edición de las Antenas de Plata ya tiene fecha y lugar de celebración. Los premios, uno de los reconocimientos más destacados para los profesionales de la radio y la televisión en la Comunidad de Madrid, se entregarán el jueves 11 de junio a las 19:00 horas en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde, actual Centro Sociocultural Montecarmelo, en Madrid.

La gala estará presentada por Ana Belén Roy, periodista y presentadora de RTVE, y podrá seguirse en directo a través de ClickRadio TV. El acto volverá a reunir a profesionales, comunicadores y representantes del sector audiovisual en una cita organizada por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid, APRTVM-FARTVE.

La Federación ARTVE-Asociación de Profesionales RTV Madrid ya ha fallado los nombres de los galardonados de esta edición:

Antena de Radio:

  • InfoRadio - Universidad Complutense de Madrid.
  • Onda Madrid - Patricia Fernández, Coordinadora de Informativos.
  • Onda Cero - Jorge Granullaque, ‘Más de Uno’ Madrid.
  • Cadena SER - Roberto Torija, ‘La Ventana’ de Madrid.
  • RNE - Pablo Mingote, Editor área informativos Madrid.
  • COPE - Pilar García de la Granja, ‘Mediodía COPE’

Antena de Televisión:

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  • Cuatro - Ricardo Reyes, deportes Cuatro.
  • TRECE - Manuel Salas, Ábside Media Producciones, Documental ‘Cayetana, la Duquesa de Todos’
  • Telecinco - Carmen Corazzini, Informativos T5/El Tiempo
  • laSexta - Dani Mateo, ‘Zapeando’
  • Telemadrid - Antonio Naranjo, ‘El análisis: Diario de la noche’
  • Antena 3 - Pepa Romero, ‘Y ahora Sonsoles’

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