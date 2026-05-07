Ya hay ganadores
Lista completa de premiados de los Premios Antena de Plata 2026: de Pepa Romero a Ricardo Reyes, pasando por Dani Mateo
La gala se celebrará el jueves 11 de junio en el Centro Sociocultural Montecarmelo de Madrid y estará presentada por Ana Belén Roy.
La 32ª edición de las Antenas de Plata ya tiene fecha y lugar de celebración. Los premios, uno de los reconocimientos más destacados para los profesionales de la radio y la televisión en la Comunidad de Madrid, se entregarán el jueves 11 de junio a las 19:00 horas en el Claustro de Nuestra Señora de Valverde, actual Centro Sociocultural Montecarmelo, en Madrid.
La gala estará presentada por Ana Belén Roy, periodista y presentadora de RTVE, y podrá seguirse en directo a través de ClickRadio TV. El acto volverá a reunir a profesionales, comunicadores y representantes del sector audiovisual en una cita organizada por la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión Madrid, APRTVM-FARTVE.
La Federación ARTVE-Asociación de Profesionales RTV Madrid ya ha fallado los nombres de los galardonados de esta edición:
Antena de Radio:
- InfoRadio - Universidad Complutense de Madrid.
- Onda Madrid - Patricia Fernández, Coordinadora de Informativos.
- Onda Cero - Jorge Granullaque, ‘Más de Uno’ Madrid.
- Cadena SER - Roberto Torija, ‘La Ventana’ de Madrid.
- RNE - Pablo Mingote, Editor área informativos Madrid.
- COPE - Pilar García de la Granja, ‘Mediodía COPE’
Antena de Televisión:
- TVE - Programa ‘En Lengua de Signos’
- Cuatro - Ricardo Reyes, deportes Cuatro.
- TRECE - Manuel Salas, Ábside Media Producciones, Documental ‘Cayetana, la Duquesa de Todos’
- Telecinco - Carmen Corazzini, Informativos T5/El Tiempo
- laSexta - Dani Mateo, ‘Zapeando’
- Telemadrid - Antonio Naranjo, ‘El análisis: Diario de la noche’
- Antena 3 - Pepa Romero, ‘Y ahora Sonsoles’
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