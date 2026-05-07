laSexta altera su programación a última hora: elimina a Chicote para preparar un especial sobre el hantavirus

laSexta ha modificado su programación de este jueves a última hora para reforzar la cobertura de la crisis del hantavirus. La cadena de Atresmedia ha decidido retirar esta noche ‘Servicio Secreto by Chicote’, el nuevo formato de Alberto Chicote, y emitir en su lugar un especial informativo conducido por Rodrigo Blázquez, presentador de ‘laSexta Noticias 20H’. El programa arrancará a las 23:00 horas, justo después de ‘El Intermedio’.

La cadena ha comunicado el cambio con un mensaje breve en redes sociales, y con este movimiento, laSexta deja sin emisión la entrega prevista de ‘Servicio Secreto by Chicote’, que había llegado a la parrilla hace apenas unas semanas como una de sus apuestas de prime time.

El especial llega en plena atención informativa por el brote de hantavirus vinculado al buque MV Hondius. El Ministerio de Sanidad informó el 6 de mayo de que coordina con la OMS y con autoridades internacionales la respuesta al caso, después de que los tres pacientes sintomáticos fueran evacuados del barco. El buque tenía previsto atracar en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, con pasajeros y tripulantes sin síntomas.

Los hantavirus son una familia de virus que pueden causar enfermedades graves. Según Sanidad, se transmiten principalmente a través de roedores, por contacto o inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva. El contagio entre personas se considera muy poco probable y solo se contempla en casos de contacto muy estrecho y directo con una persona sintomática.

La crisis también ha obligado a activar protocolos de prevención en distintos ámbitos. La Policía ha distribuido instrucciones para agentes que puedan intervenir en espacios con presencia de roedores o riesgo ambiental, con recomendaciones como usar mascarillas FFP2 o FFP3, guantes, protección ocular, ventilar los espacios y evitar levantar polvo en zonas sospechosas.

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Con este cambio, laSexta apuesta por una noche centrada en la última hora sanitaria e internacional, como es habitual en el canal verde. El especial de Rodrigo Blázquez tomará el relevo de ‘El Intermedio’ para explicar qué se sabe del brote, qué medidas se han activado y qué riesgos reales existen para la población, en una jornada marcada por la incertidumbre y la coordinación entre administraciones.