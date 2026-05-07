Kate del Castillo da la sorpresa: Telemundo renueva el fenómeno de ‘La reina del sur’ por una cuarta temporada

Teresa Mendoza volverá a la acción. Kate del Castillo ha sorprendido a los seguidores de ‘La reina del sur’ al anunciar en sus redes sociales que Telemundo ha renovado la serie por una cuarta temporada. La noticia confirma el regreso de uno de los títulos más importantes de la cadena hispana y recupera a un personaje que ha acompañado a la actriz mexicana durante más de una década.

El anuncio llega después de un largo periodo de incertidumbre sobre el futuro de la ficción. La tercera temporada se estrenó en Telemundo en 2022 y entonces la propia Del Castillo llegó a deslizar que podía ser el final del camino para Teresa Mendoza. Sin embargo, el fenómeno se resiste a despedirse y ahora prepara una nueva etapa con su protagonista de nuevo al frente.

‘La reina del sur’ está basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte y se estrenó en 2011 con un enorme impacto para Telemundo, llegando incluso a emitirse en el prime time de Antena 3. La serie convirtió a Teresa Mendoza en uno de los personajes más reconocibles de la ficción latina reciente y abrió el camino de las llamadas superseries de la cadena. Su segunda temporada, lanzada en 2019, fue distinguida con un Emmy Internacional en la categoría de mejor programa en horario estelar de Estados Unidos en idioma distinto al inglés.

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Por ahora, la actriz no ha adelantado detalles sobre la trama ni la fecha de estreno de los nuevos episodios, aunque debido a las largas temporadas, de unos 60 episodios de duración, se espera que su regreso no llegue antes de 2027. La tercera entrega dejó varias puertas abiertas alrededor de Teresa, su hija Sofía y el futuro del personaje tras una nueva cadena de persecuciones, alianzas y enemigos. La confirmación de la cuarta temporada reactiva así una franquicia que Telemundo mantiene como una de sus marcas de ficción más reconocidas a nivel internacional, y que podría llegar a España a través de Netflix, como sus temporadas anteriores.