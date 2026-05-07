En 'El Hormiguero'
Jesulín de Ubrique se pronuncia por primera vez sobre el salto de su hija Juls Janeiro a la televisión y la vida pública: "Es su decisión"
El torero ha sido uno de los invitados de la noche junto a Leonor Lavado y han hablado de cómo está siendo su participación en 'Tu cara me suena 13'.
Juls Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, participará en su primer reality: todos los detalles y concursantes de 'La caja amarilla'.
Julia Janeiro concede su primera entrevista y cambia de opinión sobre ser famosa: "Me veo siendo una superestrella"
Jesulín de Ubrique acudió esta noche junto a Leonor Lavado a 'El Hormiguero' para promocionar 'Tu cara me suena 13', donde ambos son concursantes. La entrevista del torero y la humorista también dejo otros momentos, como el de la reacción de Ubrique a la decisión de su hija, Juls Janeiro de dar el salto a la televisión y a la vida pública.
Preguntado por Pablo Motos sobre la participación de su hija en el próximo reality de Antena 3, Jesulín no esquivó el tema y se mostró contundente: "Sí en 'La caja amarilla'. Ya la veréis, ella tiene su carácter, su temperamento y es la decisión que ha tomado. Yo encantado", ha afirmado.
A finales de abril, Antena 3 desveló el casting de 'The Box', su nuevo reality con famosos. La sorpresa llegó cuando se descubrió que entre los participantes de 'La caja amarilla' - así se llamará el programa en España - se encontraba Juls Janeiro, hasta ahora reticente de compartir su vida pública.
Ese parecer ha cambiado por completo en el 2026, pues además de lanzarse a la televisión, la hija de María José Campanario concedió hace unos días su primera entrevista en la que reconoció su apertura a convertirse en personaje de interés: "Cuando cumplí 18 no quise ser personaje público porque estaba muy traumatizada, y en un mal momento personal. Ahora todo ha cambiado", confirmó.
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