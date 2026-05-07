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En 'El Hormiguero'

Jesulín de Ubrique se pronuncia por primera vez sobre el salto de su hija Juls Janeiro a la televisión y la vida pública: "Es su decisión"

El torero ha sido uno de los invitados de la noche junto a Leonor Lavado y han hablado de cómo está siendo su participación en 'Tu cara me suena 13'

Jesulín de Ubrique en 'El Hormiguero'

Jesulín de Ubrique en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
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Jesulín de Ubrique acudió esta noche junto a Leonor Lavado a 'El Hormiguero' para promocionar 'Tu cara me suena 13', donde ambos son concursantes. La entrevista del torero y la humorista también dejo otros momentos, como el de la reacción de Ubrique a la decisión de su hija, Juls Janeiro de dar el salto a la televisión y a la vida pública.

Preguntado por Pablo Motos sobre la participación de su hija en el próximo reality de Antena 3, Jesulín no esquivó el tema y se mostró contundente: "Sí en 'La caja amarilla'. Ya la veréis, ella tiene su carácter, su temperamento y es la decisión que ha tomado. Yo encantado", ha afirmado.

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* En elaboración.

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