Jesulín de Ubrique se pronuncia por primera vez sobre el salto de su hija Juls Janeiro a la televisión y la vida pública: "Es su decisión"

Jesulín de Ubrique acudió esta noche junto a Leonor Lavado a 'El Hormiguero' para promocionar 'Tu cara me suena 13', donde ambos son concursantes. La entrevista del torero y la humorista también dejo otros momentos, como el de la reacción de Ubrique a la decisión de su hija, Juls Janeiro de dar el salto a la televisión y a la vida pública.

Preguntado por Pablo Motos sobre la participación de su hija en el próximo reality de Antena 3, Jesulín no esquivó el tema y se mostró contundente: "Sí en 'La caja amarilla'. Ya la veréis, ella tiene su carácter, su temperamento y es la decisión que ha tomado. Yo encantado", ha afirmado.

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* En elaboración.