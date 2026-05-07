Raíces gallegas
El destino secreto favorito de Julia Otero en Galicia: una aldea de piedra en la Ribeira Sacra
La periodista mantiene un fuerte vínculo con A Penela, una pequeña parroquia de Monforte de Lemos donde nació y a la que siempre ha regresado.
Julia Otero nació en A Penela, una pequeña aldea de Monforte de Lemos, en Lugo, situada en el corazón de la Ribeira Sacra. Aunque su carrera y buena parte de su vida han estado ligadas a Barcelona, la periodista nunca ha perdido el vínculo con este rincón gallego, al que ha regresado en numerosas ocasiones como refugio personal y familiar.
A Penela pertenece a uno de los territorios más especiales del interior de Galicia. La Ribeira Sacra es conocida por sus paisajes de viñedos en pendiente, sus cañones, sus monasterios y sus aldeas de piedra, un entorno muy distinto al ruido mediático en el que se ha movido Otero durante décadas. Allí se conserva una Galicia más íntima, marcada por la calma, la memoria y el peso de las raíces.
La comunicadora ha reivindicado en distintas ocasiones su origen rural y su relación con esta zona de Lugo. Nacida en una familia gallega que emigró a Cataluña cuando ella era niña, Julia Otero ha mantenido siempre A Penela como un lugar de regreso, ligado a su infancia y a la historia de sus padres y abuelos. "Si me tengo que quedar con un solo recuerdo, sería la siesta que nos hacíamos todos los vecinos después de comer, a la sombra de un cerezo gigantesco, cuando era niña", comentaba la periodista en El Progreso.
Ese vínculo también tiene una dimensión patrimonial. La periodista rehabilitó la antigua casa familiar en A Penela, una vivienda tradicional de piedra del siglo XIX que fue transformada en la casa de turismo rural Casa Pro Pantea. El proyecto permitió conservar parte de la memoria familiar y, al mismo tiempo, abrir una ventana al turismo tranquilo en la Ribeira Sacra.
El refugio gallego de Julia Otero no está en uno de los puntos más masificados de la comarca, y precisamente ahí reside su encanto. A Penela representa esa Galicia discreta y auténtica que muchos viajeros buscan: pequeñas aldeas, paisaje verde, arquitectura tradicional y la sensación de estar lejos de todo sin salir de uno de los territorios más bellos de la comunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Lola Valiente, 19 años, tras intentar dos veces acceder a Medicina: 'Tengo un 9,4 de Bachillerato, pero en la sele la presión por la nota puede conmigo
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- La Seguridad Social permite en 2026 cobrar el ingreso mínimo vital y el paro aunque el beneficiario viva con sus padres
- Nueve menores detenidos por ir a 'cazar' jóvenes a Sarrià para robarles
- Esclat abre en una semana su primer híper en la ciudad de Barcelona: una tienda de 2.000 metros cuadrados en Riera Blanca
- Las ZBE se extienden a cuatro ciudades del área de Barcelona con nuevas moratorias de sanciones para residentes