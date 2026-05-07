Audiencias TV ayer | 'First Dates Gourmet' supera a 'Barrio Esperanza' en share, aunque 'Mask Singer' consigue el liderazgo

Antena 3 volvió a imponerse en la noche del miércoles. 'Mask Singer' se mantuvo líder del prime time con un 12,7% de cuota de pantalla y 825.000 espectadores, resistiendo prácticamente intacto respecto a sus últimas entregas.

Mientras tanto, en Telecinco 'First Dates Gourmet' alcanzó el doble dígito con un 10% de share y 595.000 espectadores, consiguiendo desbancar a 'Barrio Esperanza', que bajó 1,4 puntos respecto a su emisión anterior y se quedó en un 9,8% de cuota y 774.000 espectadores.

En Cuatro, '100% únicos' firmó un 5,4% y 418.000 espectadores con su nueva entrega. Por su parte, 'La noche de Aimar' en laSexta mejoró en su segunda semana hasta el 4,4% y 330.000 espectadores, mientras que 'El juicio', en La 2, bajó siete décimas respecto a su estreno y anotó un 2,1% con 218.000 espectadores.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' creció con la visita de Juan y Medio y lideró con un 14,3% de share y 1.789.000 espectadores. En La 1, 'La Revuelta' firmó un 9,7% y 1.201.000 espectadores.

Fuera del prime time, Telecinco también destacó por la mañana. 'El programa de Ana Rosa' logró su segundo mejor dato del año con un 14,5% y 308.000 espectadores, mientras que 'Vamos a ver' firmó su segundo mejor dato de la temporada con un 11,9% y 393.000 espectadores.

En la tarde, laSexta celebró máximo de temporada para 'Zapeando', que alcanzó un 7,3% de cuota y 604.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.201.000 (9,7%)

Barrio Esperanza: 774.000 (9,8%)

Antena 3

El hormiguero: 1.789.000 (14,3%)

Mask Singer: 825.000 (12,7%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.108.000 (8,9%)

First dates Gourmet: 595.000 (10%)

laSexta

El intermedio: 707.000 (5,6%)

La noche de Aimar: 330.000 (4,4%)

Cuatro

First dates: 449.000 (4%)

Horizonte: 1.010.000 (8,1%)

100% únicos: 418.000 (5,4%)

La 2

Trivial pursuit: 440.000 (3,8%)

Cifras y letras: 657.000 (5,2%)

El juicio: 218.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

España de barrio: 255.000 (6,2%)

Barrio Esperanza: 69.000 (3,2%)

Antena 3

Mask Singer. Detrás de la máscara: 374.000 (12,4%)

Mask Singer: 168.000 (8,4%)

Telecinco

Supervivientes. Diario: 277.000 (12%)

laSexta

Equipo de investigación: 71.000 (2,5%)

Cuatro

100% únicos: 107.000 (3,3%)

En el punto de mira: 48.000 (2,7%)

La 2

Documentos TV: 61.000 (1,2%)

El engaño: 32.000 (1,1%)

Conciertos Radio 3: 14.000 (0,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 704.000 (8,8%)

Valle Salvaje: 698.000 (10,3%)

La Promesa: 805.000 (11,9%)

Malas lenguas: 746.000 (9,9%)

Aquí la Tierra: 999.000 (11,2%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.166.000 (13,9%)

Y ahora, Sonsoles: 699.000 (10%)

Pasapalabra: 1.541.000 (17,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 667.000 (8,6%)

El diario de Jorge: 644.000 (9,5%)

¡Allá tú!: 895.000 (10,6%)

laSexta

Zapeando: 604.000 (7,3%)

Más vale tarde: 430.000 (6,2%)

laSexta clave: 438.000 (4,1%)

Cuatro

Todo es mentira: 634.000 (8%)

Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (6%)

La 2

Saber y ganar: 653.000 (7,3%)

Grandes documentales: 243.000 (3,1%)

Malas lenguas: 428.000 (6,3%)

Sukha: 187.000 (2,5%)

En primicia: 140.000 (1,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 333.000 (17,8%)

Mañaneros 360: 472.000 (15,9%)

Mañaneros 360: 926.000 (11,6%)

Antena 3

Espejo público: 290.000 (12,1%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 817.000 (17,4%)

La ruleta de la suerte: 1.468.000 (20,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 187.000 (10,5%)

El programa de AR: 308.000 (14,5%)

Vamos a ver: 393.000 (11,9%)

El precio justo: 637.000 (9,7%)

laSexta

Aruser@s: 266.000 (13,3%)

Al rojo vivo: 311.000 (8,7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 25.000 (1,8%)

Alerta cobra: 28.000 (1,5%)

Alerta cobra: 36.000 (1,8%)

En boca de todos: 270.000 (9,1%)

La 2

Flash moda: 18.000 (1,1%)

Maravillas salvajes de Madagascar: 22.000 (1,2%)

Página2: 10.000 (0,6%)

Aquí hay trabajo: 7.000 (0,3%)

La aventura del saber: 17.000 (0,8%)

Las cuatro esquinas del plato: 14.000 (0,6%)

El western de La 2 “John el bastardo”: 58.000 (1,9%)

El cazador: 109.000 (1,8%)

El cazador: 264.000 (3%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.190.000 (23,8%)

Telediario 1: 1.322.000 (14,3%)

laSexta Noticias 14h: 795.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 865.000 (9,4%)

Noticias Cuatro 1: 593.000 (8,5%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.914.000 (17,2%)

Telediario 2: 1.264.000 (11,5%)

Informativos Telecinco 21h: 849.000 (7,8%)

laSexta Noticias 20h: 564.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 511.000 (6,3%)

Matinal

Telediario matinal: 169.000 (20,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 233.000 (13,2%)

El Matinal (Telecinco): 99.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (11,1%), Telecinco (9,4%), Cuatro (6,4%), laSexta (6,3%), La 2 (3,3%).

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Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,1%).