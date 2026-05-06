Xabier Fortes se suma al dolor de Aimar Bretos y se despide en directo de Soledad Gallego-Díaz: "Era la periodista total"

La noticia del fallecimiento de Soledad Gallego-Díaz ha caído como un jarro de agua fría en las redacciones de televisión y radio de nuestro país. Poco después de la emotiva despedida de Aimar Bretos, Xabier Fortes ha querido dedicarle un adiós a la periodista desde el plató de 'La Noche en 24 Horas' de TVE.

"Tenemos que informar de una noticia muy triste", anunciaba Fortes al filo de las 23:36 horas, mientras mostraba a los espectadores la portada digital de El País que confirmaba el deceso. El periodista gallego no ha escatimado en elogios para definir a la que fuera su compañera de profesión, calificándola como la "periodista total" y destacando su polivalencia como cronista y directora.

Fortes ha recordado especialmente el papel de Gallego-Díaz al frente del diario de Prisa: "Se hizo cargo del periódico en un momento muy complicado y lo hizo extremadamente bien, con una dignidad tremenda". Además, ha subrayado que esa misma integridad la ha mantenido "hasta el último momento".

El conductor de la televisión pública ha confesado que, aunque sabía que la periodista "se encontraba mal", no podía imaginar que el desenlace fuera tan inminente. "Lo que no podía pasar por la imaginación es que la situación fuera tan grave para que se nos vaya un referente del periodismo con muchísimas mayúsculas", lamentaba visiblemente afectado.

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Con este tributo, Fortes se une a la oleada de cariño de una profesión que hoy pierde a uno de sus faros éticos más importantes, coincidiendo además con la celebración del 50 aniversario del periódico que ella misma dirigió.