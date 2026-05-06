Cambio de parrilla
Telecinco devuelve ‘First Dates’ al access prime time y le otorga dos noches a ‘La isla de las tentaciones’
El dating show de Carlos Sobera regresará a la franja de las 21:45 horas de lunes a miércoles a partir del próximo 11 de mayo.
Telecinco mueve ficha en su access prime time. A partir del próximo lunes 11 de mayo, ‘First Dates’ regresará a la franja de las 21:45 horas y ocupará el hueco que hasta ahora mantenía ‘La isla de las tentaciones’ de lunes a miércoles desde el estreno de su décima edición.
El cambio no supone la desaparición del reality de parejas, sino una especie de ascenso, pues ‘La isla de las tentaciones’ seguirá emitiéndose en prime time los lunes y miércoles a partir de las 23:00 horas, después de ‘First Dates’, con dos prime times completos para él. De esta forma, Telecinco recupera el dating show de Carlos Sobera como antesala de sus grandes apuestas nocturnas.
La nueva organización también afecta al martes, donde ‘First Dates’ precederá a ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, que se mantendrá a las 23:00 horas. El jueves seguirá reservado para la gala principal de ‘Supervivientes’, que arrancará directamente a las 21:45 horas, mientras que el viernes continuará con ‘¡De viernes!’ en esa misma franja.
El fin de semana queda sin cambios relevantes en el prime time. El sábado, Telecinco emitirá ‘Hay una cosa que te quiero decir’ a las 22:00 horas, con Jorge Javier Vázquez al frente de su nueva temporada. El domingo, la cadena mantendrá ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, también a partir de las 22:00 horas.
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