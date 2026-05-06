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Regreso a casa

Silvia Jato vuelve a la televisión con un magacín de fin de semana

La presentadora se pondrá al frente de ‘Tarde Piaches’, el nuevo programa de TVG para las tardes de sábados y domingos, junto a Isabel Blanco.

Silvia Jato.

Silvia Jato. / RTVE

Carlos Merenciano

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Madrid
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Silvia Jato regresa a la televisión con ‘Tarde Piaches’, el nuevo magacín de fin de semana de la Televisión de Galicia. La comunicadora gallega se pondrá al frente del formato junto a Isabel Blanco, en una apuesta de TVG para reforzar sus tardes de sábados y domingos con un programa de cercanía, entrevistas, entretenimiento y participación del público. 

El espacio se estrenará este fin de semana y ocupará la franja de tarde de la cadena autonómica. ‘Tarde Piaches’ abrirá cada emisión con una conversación centrada en las inquietudes de la audiencia y buscará convertirse en un punto de encuentro para contar historias vinculadas a Galicia y a sus protagonistas. 

La propia Silvia Jato ha presentado el proyecto como una vuelta a sus raíces. “Vuelvo a casa y lo hago con historias que merecen ser escuchadas”, ha expresado la presentadora en redes sociales al anunciar el estreno del programa. TVG también promociona el formato con una idea clara: reunir cada fin de semana “historias maravillosas” y “gente increíble”. 

‘Tarde Piaches’ combinará actuaciones, distintas secciones y ambiente de plató. La primera emisión está prevista para el sábado 9 de mayo, de 16:00 a 20:00 horas, dentro de la oferta de tarde de TVG. 

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Con este estreno, Silvia Jato suma una nueva etapa a una trayectoria marcada por formatos como ‘Pasapalabra’ o ‘Por la mañana’. Su regreso llega ahora en clave autonómica y con un programa pensado para acompañar al público gallego durante las tardes del fin de semana.

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