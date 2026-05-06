Paula Usero pide el regreso de ‘Luimelia’ cinco años después de su final: “Nos encantaría hacer otra temporada”

Paula Usero ha vuelto a reivindicar ‘Luimelia’ cinco años después de su final en Atresplayer. La actriz fue la invitada del regreso del podcast ‘Está el horno para bollos’ en En Play, donde habló del impacto que tuvo la serie y dejó claro que estaría dispuesta a recuperar a Luisa Gómez junto a Carol Rovira, que interpretaba a Amelia.

La ficción nació en 2020 como un spin-off de ‘Amar es para siempre’, después de que la historia de Luisita y Amelia se convirtiera en una de las tramas más celebradas de la diaria de Antena 3, aunque trasladando la historia del postfranquismo a la actualidad. Usero recordó que aquel romance surgió en un formato con unas reglas muy concretas: “Es verdad que era una serie diaria, entonces les tenían que pasar muchas cosas. Y muchas cosas que les pasaban eran malas”.

Con ‘Luimelia’, la actriz sintió que los personajes pudieron respirar en otro contexto. Según explicó, la serie les dio un espacio para dar vida a estos personajes y que tuvieran una vida normal, sin que su relación estuviera siempre marcada por el conflicto. Para Usero, el valor del spin-off estaba precisamente en mostrar a dos personas que se quieren.

La intérprete aseguró que no teme quedar asociada a este tipo de papeles y defendió que en España faltan ficciones similares. “No hay producciones así en este país”, afirmó antes de lanzar una petición directa: “Nos encantaría tanto a Carol como a mí hacer otra temporada… o cinco más. Nos encantaría que las mentes pensantes de las cadenas de televisión dijesen: ‘Ostras, vamos a recuperar esto’”.

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Usero cerró su reflexión destacando la importancia de la representación en televisión y plataformas: “Creo que es necesario y que sirvió para mucho. Es un espacio que se necesita en televisión y en las plataformas de contenido. Tú necesitas sentirte representada siempre”. La actriz pidió además que la ficción deje más hueco a relatos menos violentos y más cotidianos: “Es importante que dejen de hacer ya tantas cosas de violencia y que, de repente, hiciesen algo de amor”.