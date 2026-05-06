Entrevista YOTELE
Pablo Alborán: "'KM0' es volver a hacer las cosas como si fuera la primera vez, disfrutándolo para no sentir que tienes el automático puesto"
El cantante malagueño, inmerso en pleno rodaje de la serie 'Respira', inicia la gira de 'KM0', su último álbum de estudio.
Pablo Alborán vuelve a subirse a los escenarios con su nueva gira, ‘Global Tour KM0’, un proyecto con el que arranca una nueva etapa marcada por la madurez personal y artística. Tras colgar el cartel de completo en varias ciudades antes incluso de empezar, el artista afronta este nuevo recorrido con la intención de recuperar la esencia de sus inicios, disfrutar del proceso y equilibrar su carrera musical con su creciente faceta como actor, y charla con YOTELE en un momento en el que combina conciertos con el rodaje de la serie ‘Respira’ para Netflix.
YOTELE. Arrancas 'Global Tour KM0'. ¿Con qué sensación te subes ahora al escenario?
PABLO ALBORÁN. Con mucha gratitud y con muchas ganas, porque está yendo todo muy bien. Tenemos Barcelona agotado este finde, luego Madrid, luego Valencia… Con mucha emoción contenida, porque llevo un mes llevándolo por Latinoamérica, y poder llevarlo ahora a mi tierra es un sueño.
YOTELE. 'KM0' da sensación de punto de partida. ¿Necesitabas reiniciar tu carrera en algún sentido?
PABLO ALBORÁN. Creo que es más volver a hacer las cosas como si fuera la primera vez. Perseguir ese sentimiento, tener la oportunidad de seguir dedicándome a lo que más me gusta, valorándolo y disfrutándolo. La clave está en disfrutarlo para no sentir que tienes el automático puesto. Eso se consigue con tiempo, con un equipo que te ayuda a disfrutar, con una familia que te acompaña y con ratos para ser consciente de lo que vives. Porque si no, esto se convierte en un circo.
YOTELE. ¿Cómo has construido el repertorio? Hay canciones nuevas, pero entiendo que también habrá clásicos.
PABLO ALBORÁN. Me ha costado, porque siempre hay que hacer algún sacrificio. Pero pasa el tiempo y mi último disco convive con las canciones de siempre. Eso es guay, porque al final las canciones mandan. Da igual el estilo, porque siempre es mi voz y siempre las canciones las escribo en mi casa. Está ese ADN. Y ver que todo convive con unos musicazos, con la parte visual y escenográfica, hace que la experiencia sea más completa.
YOTELE. En 'Clickbait' hablas de que la gente cree conocerte, aunque no sea así. ¿Hasta qué punto te dejas conocer?
PABLO ALBORÁN. Depende de a quién tenga delante. Hay momentos en los que sí me gusta mostrarme más transparente. Creo que eso me hace estar más tranquilo y con menos presión. Intentar contentar a todo el mundo cansa. Poder mirarte al espejo y decir “este soy yo, esto es lo que quiero mostrar y hasta aquí no”, también es importante. Creo que son los 36 que me afectan.
YOTELE. ¿Te afecta ese clickbait del que hablas? ¿Hay que tirarnos de las orejas a los periodistas?
PABLO ALBORÁN. No, porque el periodista con vocación también lo sufre muchísimo. Se ve obligado a buscar un titular que llame la atención, que capte audiencia, y al final parece que da igual el contenido. Pero sí es verdad que he leído cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Te entran ganas de desmentirlo, pero al final me doy cuenta de que el 90% de las cosas que se dicen de mi vida privada no son verdad. Da rabia, pero también me alegra, porque significa que no tienen ni idea. Estoy más protegido, y eso me gusta.
YOTELE. En ese momento, ¿prefieres desmentir o pasar?
PABLO ALBORÁN. Paso. Primero, porque nunca he vendido mi vida y es algo que protejo mucho. Una cosa es vivir con naturalidad y otra vender tus entrañas. Y desmentir entra un poco en el juego. Intento reírme.
YOTELE. ¿Qué canción del nuevo disco crees que va a crecer especialmente en directo?
PABLO ALBORÁN. Por lo que he vivido hasta ahora, '¿Qué tal te va?', que es una balada que hice con Luan Santana. En directo tiene algo épico y ha ganado bastante. También 'Me quedo'. Son canciones que no han sido singles como tal y que, de pronto, en directo ves que la gente las canta y las siente muy suyas. Tienen mucho del ADN del primer disco y eso es muy guay. Y las partes donde estoy a solas son muy bonitas también. Dentro de toda la producción, las pantallas y todo lo que llevo, quedarme de pronto solo con el público es muy puro.
YOTELE. La gira española durará unos meses y después seguirás en el extranjero. ¿Cómo te preparas mentalmente para una gira tan larga?
PABLO ALBORÁN. Intentando descansar, y la serie también me ayuda mentalmente a no volverme loco. Cuando estoy en un terreno me olvido del otro. Por ejemplo, cuando voy a rodar después de dar un conciertazo, voy con una energía que flipas. Y cuando salgo del concierto y vuelvo al plató, también. A nivel físico intento descansar todo lo que puedo. Es poco, pero intento comer bien y cuidarme mucho.
YOTELE. Precisamente por 'Respira' te quería preguntar. Netflix anunció que habíais empezado a rodar la tercera temporada. ¿Cómo vas a compaginar la gira con la serie?
PABLO ALBORÁN. Entre semana ruedo y los fines de semana giro.
YOTELE. Sin descanso, entonces.
PABLO ALBORÁN. No, no, hay días de descanso. Y gracias a Dios tengo un equipazo que me ayuda a gestionar mis locuras, porque si no yo soy mi peor enemigo. Hay descanso.
YOTELE. ¿Cómo viviste tu fichaje por 'Respira'? Había mucha expectación y las críticas fueron muy positivas.
PABLO ALBORÁN. Muy feliz, porque tuve mucho miedo. Respeto mucho la profesión y llevo estudiando varios años, pero nunca será lo que han hecho otros compañeros, que llevan toda la vida en esto. Así que iba un poco agobiado. Pero siempre que trabajes y no des nada por hecho, creo que merece la pena. Estoy muy contento, sobre todo por el equipazo de la serie, de Netflix, de la productora y de los compañeros de rodaje. Sabían que era nuevo y me hicieron sentir uno más. Eso es muy difícil que pase.
YOTELE. En 'El Hormiguero' decías que te gustaría tener más oportunidades como actor o, al menos, hacer castings. ¿Pesa la etiqueta de cantante?
PABLO ALBORÁN. Seguramente. Hombre, me llaman, y yo feliz. Pero es normal que pese, porque yo también juzgo, y uno se hace una idea preconcebida de lo que te muestra la tele o la radio, y hasta que no te ven en un casting no saben si hay un abanico de posibilidades o si no hay ninguna. Por eso es importantísimo hacer castings.
YOTELE. Para terminar, ¿qué queda de aquel Pablo Alborán que subía canciones a YouTube?
PABLO ALBORÁN. Ahora mismo mucho, mucho, mucho. Y a la vez, nada. Hay una parte muy presente, que es la pasión, y la tengo intacta. Disfruto mucho encima del escenario, en el estudio, escribiendo y componiendo con más artistas. Eso sigue siendo muy valioso para mí. Y que la gente te siga apoyando también es una motivación. Pero hay menos ingenuidad. Tengo más información y más herramientas, también a nivel legal dentro de la industria. Al principio no las tienes, te engañan, se aprovechan. Entonces me tuve que poner las pilas en derecho. Pero lo importante, que es la pasión, está intacto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Descubierto en la Vall de Núria el yacimiento prehistórico de alta montaña más importante documentado en los Pirineos: 'Pudo ser un campamento minero
- Manuela del Caño, neurocientífica: “El reguetón y la música electrónica activan más zonas del cerebro que una sonata de Bach”
- Barcelona instala fuentes de agua potable para que puedan hidratarse los inmigrantes que hacen horas de colas en las OAC
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- La víctima del crimen de Esplugues, una mujer 'risueña' que llegó hace un año de China y era socia de un restaurante en Barcelona
- El requisito de la Seguridad Social que permite jubilarte a los 61 con 33 años cotizados (y que muchos desconocen)
- Muere ahorcada la hija de Peter Falk, el mítico Colombo, a los 60 años
- El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse con piedras en el castillo