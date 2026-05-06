'La noche de Aimar'
Iñaki Gabilondo recibió el mensaje de su mayor rival y se revolvió contra quienes defienden la dictadura: "Me horroriza que se blanquee"
El periodista recuerda su experiencia durante el franquismo y pide no banalizar el término en ‘La Noche de Aimar’
Aimar Bretos, al borde del llanto tras la muerte de Soledad Gallego-Díaz: "Nos atraviesa y nos parte a todos"
Iñaki Gabilondo ha vuelto a dejar una reflexión pausada pero firme sobre la actualidad política. El veterano periodista ha pasado por ‘La Noche de Aimar’, donde ha compartido su visión sobre el uso del término “dictadura” en el contexto actual.
Durante la conversación con Aimar Bretos, Gabilondo se ha definido como un “testigo privilegiado” de la historia reciente de España. “Cuando murió Franco yo tenía 36 años y tres hijos. Esa etapa me la sé bien”, ha recordado, subrayando que vivió aquellos años en plena madurez.
A lo largo de la entrevista, el comunicador ha echado la vista atrás para repasar algunos momentos clave que ha vivido en primera persona, como el intento de golpe de Estado del 23-F o grandes cambios culturales como la llegada de The Beatles. “He visto muchos acontecimientos cuando estaban en construcción y estoy bastante satisfecho de cómo me posicioné”, ha señalado.
Con su característico tono irónico, también ha resumido parte de su trayectoria: “No me gustó ETA desde el principio y confié en los Beatles desde sus primeras etapas”.
Ya en el tramo final de la charla, la conversación se ha centrado en el presente. Al escuchar el término “dictadura” aplicado a la actualidad, Gabilondo ha reconocido que le genera incomodidad: “Me pongo nervioso”. En este sentido, ha querido lanzar una advertencia serena sobre el riesgo de desdibujar su significado.
“Me horroriza que se blanquee. No se puede jugar con eso”, ha apuntado antes de explicar qué implica realmente vivir en una dictadura: “No poder leer el libro que quieres, ni ver la película que quieres, ni reunirte con quien deseas, ni decir lo que piensas. No puedes tener la identidad que quieres”.
Por último, Aimar Bretos sorprendió a Ikañi Gabilondo con un mensaje de Luis del Olmo: "Como todo el mundo sabe, durante años nos disputamos la audiencia de la radio", comunicó Olmo, que matizó que a pesar de eso Gabilondo y él siempre han tenido una gran relación de amistad. "Sigue siendo el número uno de la comunicación", sentenció.
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