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Martes 5 de mayo

Audiencias TV ayer | Henar Álvarez gana su tercer duelo con Marc Giró, aunque 'Supervivientes: Tierra de nadie' lidera con máximo de temporada

Telecinco domina el prime time mientras 'El Hormiguero' se impone en el access y 'Código 10' destaca en Cuatro.

Henar Álvarez, Marc Giró y María Lamela

Henar Álvarez, Marc Giró y María Lamela / RTVE/laSexta/Telecinco

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
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La noche del martes, 5 de mayo, volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' alcanzó su máximo de temporada con un 16,5% de cuota de pantalla y 1.011.000 espectadores, liderando con claridad el prime time.

En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo bien con un 11,3% de share y 795.000 espectadores, mientras en el ya clásico duelo entre 'Al cielo con ella' y 'Cara al show', Henar bajó hasta el 7,3% y 581.000 espectadores, aunque consiguió ganarle a Marc Giró, que firmó un 5,2% y 425.000 espectadores en laSexta. Además, quien consiguió imponerse a ambas ofertas fue 'Código 10' en Cuatro, que consiguió un gran 8,3% de cuota y 499.000 espectadores en el prime time.

Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró en Antena 3 con un 12,3% de cuota y 1.517.000 espectadores. Telecinco también destacó con la hoguera de Álex y Ainhoa de 'La isla de las tentaciones', que reunió a 1.309.000 espectadores y un 10,5%, robándole el segundo puesto a 'La Revuelta' en La 1, que anotó un 9,2% y 1.134.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' alcanzó un 7,5% de share y 929.000 espectadores en el access.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.134.000 (9,2%)

Al cielo con ella: 581.000 (7,3%)

Antena 3

El hormiguero: 1.517.000 (12,3%)

En tierra lejana: 795.000 (11,3%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.309.000 (10,5%)

Supervivientes. Tierra de nadie: 1.011.000 (16,5%)

laSexta

El intermedio: 814.000 (6,6%)

Cara al show: 425.000 (5,2%)

Cuatro

First dates: 458.000 (4,1%)

Horizonte: 929.000 (7,5%)

Código 10: 499.000 (8,3%)

La 2

Trivial pursuit: 537.000 (4,7%)

Cifras y letras: 735.000 (5,8%)

En portada: 165.000 (1,3%)

Versión española “Puan”: 54.000 (0,8%)

LATE NIGHT

La 1

Al cielo con ella: 164.000 (3,8%)

Antena 3

En tierra lejana: 153.000 (5,2%)

laSexta

Cara al show: 83.000 (2,6%)

Cuatro

En el punto de mira: 91.000 (5,1%)

La 2

El engaño: 28.000 (1,3%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 807.000 (9,9%)

Valle Salvaje: 793.000 (11,5%)

La Promesa: 912.000 (13,2%)

Malas lenguas: 824.000 (10,7%)

Aquí la Tierra: 1.120.000 (12,1%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.194.000 (13,8%)

Y ahora, Sonsoles: 645.000 (9,1%)

Pasapalabra: 1.607.000 (18%)

Telecinco

El tiempo justo: 705.000 (9%)

El diario de Jorge: 691.000 (9,9%)

¡Allá tú!: 938.000 (10,7%)

laSexta

Zapeando: 483.000 (5,7%)

Más vale tarde: 393.000 (5,6%)

laSexta clave: 398.000 (3,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 626.000 (7,8%)

Lo sabe, no lo sabe: 397.000 (5,7%)

La 2

Saber y ganar: 568.000 (6,2%)

Grandes documentales: 238.000 (3%)

Malas lenguas: 418.000 (6%)

Sukha: 122.000 (1,6%)

Trivial pursuit: 167.000 (1,8%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 343.000 (17,7%)

Mañaneros 360: 461.000 (15,5%)

Mañaneros 360: 929.000 (11,4%)

Antena 3

Espejo público: 315.000 (12,9%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 766.000 (16,2%)

La ruleta de la suerte: 1.576.000 (21,5%)

Telecinco

La mirada crítica: 216.000 (12,1%)

El programa de AR: 283.000 (12,9%)

Vamos a ver: 368.000 (11,1%)

El precio justo: 619.000 (9,2%)

laSexta

Aruser@s: 276.000 (13%)

Al rojo vivo: 262.000 (7,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 20.000 (1,5%)

Alerta cobra: 29.000 (1,7%)

Alerta cobra: 87.000 (4%)

En boca de todos: 241.000 (8%)

La 2

Arqueomanía: 24.000 (1,9%)

La España salvaje; 40.000 (2,3%)

Agrosfera: 16.000 (0,8%)

Aquí hay trabajo: 21.000 (1%)

La aventura del saber: 32.000 (1,4%)

Hoteles gourmet: 12.000 (0,5%)

El western de La 2 “El forastero, randa haines”: 73.000 (2,5%)

El cazador: 197.000 (2,2%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.271.000 (24%)

Telediario 1: 1.396.000 (14,7%)

Informativos Telecinco 15h: 869.000 (9,2%)

laSexta Noticias 14h: 660.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 503.000 (7,1%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.898.000 (17%)

Telediario 2: 1.351.000 (12,2%)

Informativos Telecinco 21h: 878.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 551.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 444.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 162.000 (20,5%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 264.000 (15,1%)

El Matinal (Telecinco): 100.000 (8,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,1%), Telecinco (10,5%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3%).

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Mensual: Antena 3 (11,7%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (3%).

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