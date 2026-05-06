Martes 5 de mayo
Audiencias TV ayer | Henar Álvarez gana su tercer duelo con Marc Giró, aunque 'Supervivientes: Tierra de nadie' lidera con máximo de temporada
Telecinco domina el prime time mientras 'El Hormiguero' se impone en el access y 'Código 10' destaca en Cuatro.
La noche del martes, 5 de mayo, volvió a ser para Telecinco. 'Supervivientes: Tierra de Nadie' alcanzó su máximo de temporada con un 16,5% de cuota de pantalla y 1.011.000 espectadores, liderando con claridad el prime time.
En Antena 3, 'En tierra lejana' se mantuvo bien con un 11,3% de share y 795.000 espectadores, mientras en el ya clásico duelo entre 'Al cielo con ella' y 'Cara al show', Henar bajó hasta el 7,3% y 581.000 espectadores, aunque consiguió ganarle a Marc Giró, que firmó un 5,2% y 425.000 espectadores en laSexta. Además, quien consiguió imponerse a ambas ofertas fue 'Código 10' en Cuatro, que consiguió un gran 8,3% de cuota y 499.000 espectadores en el prime time.
Antes, en el access prime time, 'El Hormiguero' lideró en Antena 3 con un 12,3% de cuota y 1.517.000 espectadores. Telecinco también destacó con la hoguera de Álex y Ainhoa de 'La isla de las tentaciones', que reunió a 1.309.000 espectadores y un 10,5%, robándole el segundo puesto a 'La Revuelta' en La 1, que anotó un 9,2% y 1.134.000 espectadores. En Cuatro, 'Horizonte' alcanzó un 7,5% de share y 929.000 espectadores en el access.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.134.000 (9,2%)
Al cielo con ella: 581.000 (7,3%)
Antena 3
El hormiguero: 1.517.000 (12,3%)
En tierra lejana: 795.000 (11,3%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.309.000 (10,5%)
Supervivientes. Tierra de nadie: 1.011.000 (16,5%)
laSexta
El intermedio: 814.000 (6,6%)
Cara al show: 425.000 (5,2%)
Cuatro
First dates: 458.000 (4,1%)
Horizonte: 929.000 (7,5%)
Código 10: 499.000 (8,3%)
La 2
Trivial pursuit: 537.000 (4,7%)
Cifras y letras: 735.000 (5,8%)
En portada: 165.000 (1,3%)
Versión española “Puan”: 54.000 (0,8%)
LATE NIGHT
La 1
Al cielo con ella: 164.000 (3,8%)
Antena 3
En tierra lejana: 153.000 (5,2%)
laSexta
Cara al show: 83.000 (2,6%)
Cuatro
En el punto de mira: 91.000 (5,1%)
La 2
El engaño: 28.000 (1,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 807.000 (9,9%)
Valle Salvaje: 793.000 (11,5%)
La Promesa: 912.000 (13,2%)
Malas lenguas: 824.000 (10,7%)
Aquí la Tierra: 1.120.000 (12,1%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.194.000 (13,8%)
Y ahora, Sonsoles: 645.000 (9,1%)
Pasapalabra: 1.607.000 (18%)
Telecinco
El tiempo justo: 705.000 (9%)
El diario de Jorge: 691.000 (9,9%)
¡Allá tú!: 938.000 (10,7%)
laSexta
Zapeando: 483.000 (5,7%)
Más vale tarde: 393.000 (5,6%)
laSexta clave: 398.000 (3,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 626.000 (7,8%)
Lo sabe, no lo sabe: 397.000 (5,7%)
La 2
Saber y ganar: 568.000 (6,2%)
Grandes documentales: 238.000 (3%)
Malas lenguas: 418.000 (6%)
Sukha: 122.000 (1,6%)
Trivial pursuit: 167.000 (1,8%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 343.000 (17,7%)
Mañaneros 360: 461.000 (15,5%)
Mañaneros 360: 929.000 (11,4%)
Antena 3
Espejo público: 315.000 (12,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 766.000 (16,2%)
La ruleta de la suerte: 1.576.000 (21,5%)
Telecinco
La mirada crítica: 216.000 (12,1%)
El programa de AR: 283.000 (12,9%)
Vamos a ver: 368.000 (11,1%)
El precio justo: 619.000 (9,2%)
laSexta
Aruser@s: 276.000 (13%)
Al rojo vivo: 262.000 (7,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 20.000 (1,5%)
Alerta cobra: 29.000 (1,7%)
Alerta cobra: 87.000 (4%)
En boca de todos: 241.000 (8%)
La 2
Arqueomanía: 24.000 (1,9%)
La España salvaje; 40.000 (2,3%)
Agrosfera: 16.000 (0,8%)
Aquí hay trabajo: 21.000 (1%)
La aventura del saber: 32.000 (1,4%)
Hoteles gourmet: 12.000 (0,5%)
El western de La 2 “El forastero, randa haines”: 73.000 (2,5%)
El cazador: 197.000 (2,2%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.271.000 (24%)
Telediario 1: 1.396.000 (14,7%)
Informativos Telecinco 15h: 869.000 (9,2%)
laSexta Noticias 14h: 660.000 (8%)
Noticias Cuatro 1: 503.000 (7,1%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.898.000 (17%)
Telediario 2: 1.351.000 (12,2%)
Informativos Telecinco 21h: 878.000 (8%)
laSexta Noticias 20h: 551.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 444.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 162.000 (20,5%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 264.000 (15,1%)
El Matinal (Telecinco): 100.000 (8,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (13,2%), La 1 (11,1%), Telecinco (10,5%), Cuatro (6,5%), laSexta (5,9%), La 2 (3%).
Mensual: Antena 3 (11,7%), La 1 (10,8%), Telecinco (9,1%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,5%), La 2 (3%).
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