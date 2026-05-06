Falsa alarma
No, Harry Potter no desaparecerá de HBO Max: las películas continuarán en la plataforma, a pesar de los carteles de advertencia
Según ha podido saber YOTELE, los avisos de retirada que han aparecido en la saga se deben a un error de etiquetado y no a una salida real del catálogo.
Los fans de ‘Harry Potter’ pueden respirar tranquilos. Las películas de la saga no van a desaparecer de HBO Max, a pesar de los carteles de advertencia que algunos usuarios han visto en la plataforma durante las últimas horas. Según ha podido saber YOTELE, se trata de un error de etiquetado y los títulos continuarán disponibles en su catálogo.
La confusión surgió después de que las ocho películas basadas en los libros de J.K. Rowling aparecieran marcadas con un aviso que indicaba una próxima salida del servicio el próximo 31 de mayo. El mensaje encendió las alarmas entre los suscriptores, ya que HBO Max ha sido durante años una de las principales ventanas en streaming para revisitar la franquicia completa.
Pero no, los avisos no responden a un cambio de derechos ni a una decisión de programación, sino a una incidencia interna en la identificación de los contenidos. Por tanto, ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, ‘La cámara secreta’, ‘El prisionero de Azkaban’, ‘El cáliz de fuego’, ‘La orden del Fénix’, ‘El misterio del príncipe’ y las dos partes de ‘Las reliquias de la muerte’ seguirán en HBO Max.
La noticia llega además en un momento de especial atención para el universo mágico, con la nueva serie de ‘Harry Potter’ en desarrollo para la propia plataforma, que ya ha confirmado su segunda temporada. Mientras avanza ese proyecto televisivo, los largometrajes originales seguirán formando parte de la oferta de HBO Max, pese al susto provocado por los carteles de advertencia.
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