Hantavirus
El hantavirus altera la programación de Televisión Canaria en directo: avances informativos tras el aterrizaje del avión medicalizado en Gran Canaria
La cadena autonómica ha hecho gala de servicio público para volcarse en la última hora sobre el hantavirus que afecta a pasajeros de un crucero que prevé llegar a las islas este fin de semana
La actualidad informativa ha obligado a Televisión Canaria a dar un vuelco drástico a su parrilla de este miércoles. La evolución de la crisis sanitaria del hantavirus y la confirmada llegada del crucero MV Hondius a las costas de Tenerife el próximo sábado han provocado que los servicios informativos de la cadena pública tomen el control de la mañana, levantando gran parte de la programación habitual.
El primer giro de guion se producía a las 10:47 horas. En ese momento, la cadena emitía las reposiciones de 'Una hora menos' y a continuación tenía previsto otra reposición de 'Como en casa'. Sin embargo, la periodista Pilar Rumeu interrumpía la emisión para dar paso a un avance informativo de urgencia recogiendo las declaraciones de miembros del Gobierno de Canarias que mostraban su disconformidad con el Ejecutivo central por la gestión de la crisis.
Tras el bloque liderado por Rumeu, el magacín de actualidad 'Ponte al día' lograba arrancar en su horario habitual, pero su duración se vio recortadala debido a la actualidad y la última hora de la crisis.
Así, a las 13:08 horas Fernando Timón se ponía al frente de un segundo avance informativo especial que conectó directamente con la rueda de prensa de los ministros Mónica García y Fernando Marlaska. Este espacio se ha prolongado de forma ininterrumpida hasta las 14:30 horas, momento en el que ha enlazado, sin solución de continuidad, con el Telenoticias 1.
Ya por la tarde, la cadena ha optado por seguir con su programación habitual y después del Telenoticias, Dani Calero daba la bienvenida a los espectadores a una nueva entrega del concurso 'Cógeme si puedes'.
A las 17:00 horas, la cadena volvía a interrumpir la programación debido al aterrizaje del avión medicalizado con dos pacientes con hantavirus a bordo en el aeropuerto de Gran Canaria. Este hecho se ha producido tras la negativa de Marruecos a autorizar el aterrizaje. Al término del informativo especial, el magacín '¡Hay que verlo!' cogió el testigo para seguir informando de la última hora.
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