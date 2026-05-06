Pedro Alonso abandona el personaje de Berlín y Netflix confirma el final de la serie tras la segunda temporada

Punto y final a una era en el universo de 'La casa de papel'. En un movimiento que ha pillado por sorpresa a los fans, Pedro Alonso ha anunciado oficialmente que abandona a Berlín, el icónico personaje que le dio la fama mundial. La noticia no llega sola: ante la salida de su protagonista absoluto, Netflix ha confirmado que no habrá más temporadas del exitoso spin-off, cerrando así la serie.

Bajo el título 'Berlín y la dama del armiño', esta segunda y última tanda de capítulos se estrenará el próximo viernes 15 de mayo. La trama trasladará la acción a Sevilla, donde la banda ejecutará un nuevo golpe centrado en un cuadro de Leonardo da Vinci. Sin embargo, lo que debería ser una celebración por el regreso del ladrón más carismático se ha convertido en una despedida agridulce tras las confesiones del intérprete.

En una reciente entrevista, Pedro Alonso ha revelado que la decisión ha sido puramente "de estómago". El actor reconoce que el rodaje del último año fue "muy demandante en lo físico y psicológico", coincidiendo además con un momento personal muy duro tras el fallecimiento de su representante. "Siento que he completado un ciclo descomunal y la mejor forma de honrarlo era soltarlo", ha sentenciado Alonso, dejando claro que no hay marcha atrás en su adiós.

Por su parte, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la ficción, han recibido la noticia con empatía, aunque el impacto en la plataforma ha sido total. Al tratarse de una serie construida por y para el lucimiento de Alonso, Netflix ha preferido no estirar el chicle sin su estrella, confirmando que la historia de Andrés de Fonollosa terminará por todo lo alto en tierras andaluzas.

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Esta última temporada contará con el regreso de la banda original (Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez) y la incorporación estelar de Inma Cuesta. Un broche de oro para una franquicia que ha hecho historia en la televisión española y que, a partir del 15 de mayo, dirá su último "ciao".