Antena 3 recupera por sorpresa este concurso con famosos y desvela al sustituto de Juanra Bonet tras su salida a Mediaset

‘El círculo de los famosos’ volverá a Antena 3. El formato, que triunfó en su primera temporada al convertirse en líder de su franja y en lo más visto de la noche de los miércoles, regresa con nuevas entregas y cambios importantes. Juanra Bonet fue el encargado de presentar la primera etapa del concurso antes de su salto a Mediaset, donde actualmente está al frente de ‘Allá tú’ en Telecinco.

Para esta nueva etapa, la cadena ha apostado por Arturo Valls como relevo al frente del formato. El presentador se incorpora para capitanear esta nueva tanda de programas en la que, de nuevo, un gran número de rostros conocidos se prestarán a divertirse mientras ayudan a los concursantes. Todo ello desde el icónico círculo giratorio que sigue siendo una de las grandes señas de identidad del espacio.

En esta nueva edición de ‘El círculo de los famosos’ participarán más de 50 celebridades distintas con un objetivo claro: ayudar a los concursantes anónimos a acertar las preguntas y alcanzar el premio final.

Producido por Atresmedia TV en colaboración con Warner Bros. ITVP España, el concurso mantiene su esencia como un formato que mezcla espectáculo, emoción, tensión y mucho humor. Arturo Valls ejercerá como maestro de ceremonias en esta etapa renovada que volverá a reunir a famosos y concursantes en torno a un juego tan imprevisible como entretenido.

El formato original, ‘The Wheel’, fue creado por Hungry McBear y se estrenó en BBC One en 2020. Desde entonces ha acumulado seis temporadas y más de 60 episodios, consolidándose como un éxito del prime time internacional con nominaciones a premios como los BAFTA o los Rose d’Or.

En su primera temporada en Antena 3, ‘El círculo de los famosos’ firmó un 11,8% de cuota de pantalla, con más de 1,1 millones de espectadores de media y más de 3,1 millones de contactos únicos. Unos datos que lo situaron como líder de su franja y como la oferta más vista de la noche de los miércoles.

El concurso se caracteriza por su espectacular plató, presidido por un gran círculo en movimiento rodeado de sillas giratorias. Un elemento visual que cobra tanto protagonismo como los propios participantes.

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En cada entrega, tres concursantes compiten en una batalla de conocimientos con el objetivo de mantenerse en el centro del círculo, acertando respuestas y evitando ser expulsados. Quien logre completar las siete categorías tendrá la oportunidad de optar al gran premio, con la ayuda de las celebridades presentes.