Alejandra Onieva, embarazada de Jesse Williams tras su boda secreta en EE.UU

Alejandra Onieva atraviesa uno de los momentos más dulces de su vida. Apenas unos días después de conocerse que se había casado en secreto con el actor Jesse Williams en Estados Unidos, la pareja vuelve a acaparar la atención con una nueva e inesperada noticia: están esperando su primer hijo en común.

La relación entre la actriz y el intérprete de ‘Anatomía de Grey’ se ha mantenido siempre en un discreto segundo plano. Tras aproximadamente año y medio de noviazgo, ambos decidieron dar un paso más y sellar su historia de amor pasando por el altar en la más absoluta intimidad, lejos del foco mediático.

Ahora, ese hermetismo ha dado paso a una feliz noticia que ha salido a la luz gracias al periodista Alberto Guzmán en el videopodcast ‘Vibras en corte’. Según desveló, el entorno cercano de la actriz confirma que el embarazo era conocido desde el pasado mes de febrero, aunque la pareja ha optado por mantenerlo en privado hasta ahora.

Este será el primer hijo para Alejandra Onieva, mientras que para Jesse Williams será el tercero. El actor, que alcanzó fama internacional con su papel en ‘Anatomía de Grey’, tiene dos hijos fruto de su anterior matrimonio con Aryn Drake-Lee: Sadie, nacida en 2013, y Maceo, en 2017.

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Aunque su boda se celebró de forma discreta en Estados Unidos, todo apunta a que la pareja prepara una gran celebración el próximo mes de julio junto a familiares y amigos. Una cita en la que no faltarán rostros conocidos como Íñigo Onieva y Tamara Falcó, que ejercerán de tíos del futuro bebé.