Aimar Bretos, al borde del llanto tras la muerte de Soledad Gallego-Díez: "Nos atraviesa y nos parte a todos"

Noche de luto en la radio española. Al filo del cierre de 'Hora 25', un Aimar Bretos con la voz quebrada ha tenido que dar una de esas noticias que nadie quiere dar jamás: el fallecimiento de Soledad Gallego-Díez. La histórica periodista, que colaboraba habitualmente en el programa con su sección "El punto y 25", nos ha dejado tras semanas de una complicada enfermedad.

"Ha muerto Sol", comenzaba diciendo Bretos, tratando de mantener la entereza ante los oyentes. "Una enorme periodista, pero no se pueden hacer una idea de lo mucho mejor persona, amiga... una tipa increíble". El presentador ha querido destacar no solo su currículum —fue la primera mujer en dirigir el diario El País— sino su papel como "maestra para todos nosotros y referente para ustedes al otro lado del micrófono".

Bretos ha confirmado que la salud de la periodista se había resentido recientemente. "Llevaba ya mucho tiempo malita y estos últimos días han sido complicados", ha confesado, explicando así por qué los oyentes más fieles habían notado su ausencia en las últimas semanas. "Acabamos de conocer esta noticia que nos atraviesa y nos parte a todos", añadía con profunda tristeza.

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Antes de despedir la conexión, el periodista ha querido enviar un caluroso abrazo a los compañeros que formaban el círculo íntimo de la analista, mencionando a figuras clave como Pepa Bueno o Jan Martínez Ahrens, y a todo el equipo del diario que ella misma lideró. "Muchísimas gracias por todo, Sol. Te queremos un montón", concluía un Bretos totalmente conmovido.