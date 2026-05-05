Sarah Santaolalla, dispuesta a todo contra Vito Quiles: "Si tengo que recortar vacaciones para pagar abogados, ahí estaré"

Vito Quiles se ha convertido en uno de los personajes más mencionadas en las tertulias políticas de nuestro país. Sin ir más, lejos, en los últimos días el agitador ultra fue protagonista indirecto del enfado de Hugo Pereira contra Feijòo, y además en laSexta dibujaron el mapa de su financiación. Pues bien, Sarah Santaolalla ha intervenido hoy en el programa 'Directo al grano' para ratificar su compromiso en la batalla legal que mantiene contra el polémico comunicador. Tras una entrevista concedida a Infolibre, la periodista ha querido aclarar que, pese al desgaste emocional y económico, no piensa dar un paso atrás.

Santaolalla no ha ocultado la dureza del camino emprendido, calificándolo como un "auténtico calvario". Sin embargo, su determinación parece inamovible: "Todo el tiempo, el esfuerzo y los ahorros, si tengo que recortar en las vacaciones para pagarme abogados y psicólogos, ahí estaré", ha sentenciado con firmeza en el espacio televisivo.

La analista ha reflexionado sobre las dificultades de enfrentarse a un proceso judicial de estas características en España, admitiendo que en ocasiones llega a dudar del sistema "cuando absuelven a gente que acosa". Aun así, Sarah ha insistido en que su motivación va más allá de lo personal.

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"Yo sí quiero hacerlo, quiero intentarlo por todas las víctimas de este personaje", ha afirmado con rotundidad. Con estas palabras, Santaolalla se posiciona como una de las voces más críticas y activas contra las prácticas de Quiles, dejando claro que está dispuesta a sacrificar su propio bienestar económico para que se haga justicia.