El refugio de verano de Sergio Ramos y Pilar Rubio: el pueblo alicantino de calas secretas y aguas cristalinas

Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen en Xàbia uno de esos destinos que explican por sí solos por qué la Costa Blanca sigue siendo refugio habitual de rostros conocidos. La localidad alicantina, situada en la comarca de la Marina Alta, combina calas de agua cristalina, rutas junto al mar, gastronomía mediterránea y un ritmo más tranquilo que el de otros puntos turísticos masificados. La pareja ha sido vinculada en varias ocasiones a este rincón del litoral, donde han disfrutado de planes de verano junto a amigos.

Uno de los grandes atractivos de Xàbia está en su costa. Cala Granadella es una de las más conocidas: una pequeña cala rústica de 160 metros, situada en la zona más meridional del municipio, con aguas cristalinas y muy frecuentada por quienes practican submarinismo. Su belleza también tiene una consecuencia directa: en temporada alta registra una ocupación muy elevada, por lo que el acceso a esta y a otras calas suele estar regulado durante los meses de mayor afluencia.

Otro de los puntos más fotografiados es la Cala Barraca o Portitxol, reconocible por sus casas blancas con puertas azules y por la isla del Portitxol frente a la costa. Se trata de una cala rústica de grava, bolos y roca, situada entre el Cap Prim y el Cap Negre, y es recomendada también para el submarinismo. Es uno de esos lugares que resumen bien el atractivo del municipio: paisaje mediterráneo, mar transparente y una estética muy reconocible.

La relación de Xàbia con el turismo de famosos no es nueva. En los últimos años, ha aumentado la presencia de rostros conocidos en la zona, atraídos por sus calas, su oferta náutica y su capacidad para ofrecer planes de verano sin perder del todo la discreción. Aunque más allá del reclamo celebrity, Xàbia funciona como destino completo para cualquier visitante. Su casco antiguo conserva calles estrechas, piedra tosca y ambiente de pueblo mediterráneo; el puerto mantiene el vínculo marinero; y el entorno del Montgó ofrece rutas y miradores con algunas de las vistas más reconocibles de la zona. A eso se suma una oferta gastronómica marcada por arroces, pescado y cocina de producto, uno de los grandes motivos por los que muchos repiten verano tras verano.

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El éxito de Xàbia también obliga a planificar. El Ayuntamiento realiza controles de acceso y aparcamiento regulado en calas como Granadella y Barraca-Portitxol durante la temporada alta, con plazas limitadas y cierre de acceso cuando los aparcamientos se completan. Por eso, quienes quieran descubrir el refugio mediterráneo asociado a Sergio Ramos y Pilar Rubio deben hacerlo con previsión: madrugar, consultar el estado de accesos y asumir que las calas “secretas” hace tiempo que dejaron de serlo para quienes buscan el azul más codiciado de Alicante.