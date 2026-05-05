Barcelona busca al sustituto de Rosa en 'Pasapalabra': esta es la fecha de su casting y las claves para apuntarse

'Pasapalabra' sigue buscando a su nuevo millonario. El programa de Antena 3 abre de nuevo sus puertas a todos los aspirantes que sueñan con poner a prueba su agilidad mental, siguiendo el camino que un día recorrieron concursantes ya legendarios como Rosa, Óscar o Moisés. Se trata de una oportunidad única para demostrar en persona el talento acumulado frente al televisor y entrar de lleno en la lucha por el ansiado Rosco.

Convertirse en concursante en uno de los formato más vistos de nuestra televisión es ahora más accesible. Tras el éxito del último casting presencial celebrado en Madrid el pasado 30 de abril, el equipo de selección ha organizado una nueva convocatoria abierta en Barcelona. La esperada cita tendrá lugar el próximo lunes 11 de mayo en un marco incomparable: el Museu Tàpies (Carrer Aragó, 255), donde se buscará a los próximos protagonistas de las tardes de Atresmedia.

Durante toda la jornada, desde las 10:30 hasta las 18:00 horas, los aspirantes tendrán la oportunidad de oro para demostrar que están preparados para competir al más alto nivel. No es necesario tener una trayectoria previa en televisión, solo ganas de participar y la rapidez mental suficiente para superar las pruebas técnicas que realizará el equipo de casting. Este encuentro presencial agiliza el proceso de selección y permite a los responsables del programa ver de cerca el carisma y los conocimientos de los futuros participantes.

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Este paso puede ser, sin duda, el primero para cumplir un sueño y, quién sabe, terminar inscribiendo el nombre de uno mismo en la historia de la televisión. Con el bote en más de 450.000 euros y subiendo, el casting de Barcelona se presenta como la puerta de entrada definitiva para aquellos que quieran cambiar su vida gracias a las letras.