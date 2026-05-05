Último turno
Netflix inicia el rodaje de la tercera y última temporada de ‘Respira’ con nuevos fichajes en el hospital
Belén Cuesta, Asia Ortega, Carlos González, Albert Salazar y Nacho Fresneda se incorporan al reparto de la serie médica creada por Carlos Montero.
Netflix ha anunciado el inicio del rodaje de la tercera y última temporada de ‘Respira’. La serie médica creada por Carlos Montero cerrará su historia con una nueva tanda de ocho episodios en la que volverán sus principales protagonistas y se sumarán varios fichajes al hospital Joaquín Sorolla.
Najwa Nimri, Aitana Sánchez-Gijón, Blanca Suárez, Manu Ríos, Borja Luna, Xoán Fórneas y Pablo Alborán regresan en esta última etapa, junto a otros nombres del elenco como Alfonso Bassave, Ana Rayo, Macarena de Rueda, Blanca Martínez, Marwa Bakhat y Claudia Traisac. A ellos se incorporan Belén Cuesta, Asia Ortega, Carlos González, Albert Salazar y Nacho Fresneda, que entran en la recta final de la ficción.
La nueva temporada arrancará con la llegada de Judit Casat, interpretada por Belén Cuesta, una podcaster que aterriza como nueva gestora del hospital. Su entrada pondrá contra las cuerdas a los sanitarios y también a Patricia Segura, el personaje de Najwa Nimri, cuya situación volverá a estar en el centro de la trama. El cierre de ‘Respira’ también tensará las relaciones dentro del hospital. Jésica y Pilar se enfrentarán por la jefatura del servicio. Biel, el personaje de Manu Ríos, tendrá que elegir entre Jésica y Lucía mientras se incorpora a un nuevo departamento que reabre traumas del pasado.
Quique descubrirá verdades dolorosas sobre sí mismo después de que Jon evite cualquier contacto con él, mientras May verá peligrar su relación con Rocío por errores propios. La temporada también resolverá una de las grandes incógnitas de la serie: qué ocurrirá con Néstor y Patricia, si la presidenta logrará recuperarse y si ambos admitirán finalmente lo que sienten.
‘Respira’ está producida por El Desorden Crea, con Carlos Montero, Xacobe Sanz y Carlos Ruano como productores ejecutivos. La tercera temporada estará dirigida por Carlos Ruano, Polo Menárguez y Marc Vigil, y escrita por Carlos Ruano, Guillermo Escribano, Ruth García y Nach Solís.
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