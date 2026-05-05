Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
HantavirusCrimen EspluguesFuncionariosElecciones AndalucíaBebé maltratadoRenfe AvantMet Gala 2026Vall de NúriaGuerra Irán
instagramlinkedin

DEP

Muere Seila Álvarez, finalista de ‘HIT. La canción’ amadrinada por Marta Sánchez, tras permanecer desaparecida en Vigo durante 15 días

La cantante gallega, conocida artísticamente como Seila Esencia, tenía 39 años y fue hallada sin vida en la zona de la Senda Verde.

Seila Álvarez y Marta Sánchez en 'HIT. La canción'

Seila Álvarez y Marta Sánchez en 'HIT. La canción' / RTVE

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cantante Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia, ha sido hallada muerta en Vigo tras permanecer desaparecida desde el pasado 20 de abril. La artista gallega, de 39 años, fue localizada sin vida durante la madrugada de este martes 5 de mayo en la zona de la Senda Verde de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales. 

La familia había denunciado su desaparición y la asociación SOS Desaparecidos difundió una alerta para intentar dar con su paradero. Tras el hallazgo del cuerpo, la entidad desactivó el aviso y trasladó sus condolencias al entorno de la cantante. En una primera inspección, no se han apreciado signos aparentes de criminalidad, aunque la autopsia deberá determinar las causas exactas del fallecimiento. 

Seila Álvarez se dio a conocer para el gran público en 2015 gracias a su participación en ‘HIT. La canción’, el talent musical de La 1 en el que compositores anónimos defendían sus temas ante artistas consagrados. La viguesa llegó a la final del formato con ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que interpretó junto a Marta Sánchez y que terminó formando parte del disco ‘21 días’ de la cantante. 

RTVE la presentó entonces como auxiliar de enfermería con una fuerte vocación musical. En el propio programa se explicaba que la música le había permitido conocer mundo y describía ‘Duermes mientras yo escribo’ como una composición sobre la convivencia, lo cotidiano y la sencillez de compartir la vida con otra persona. 

Noticias relacionadas

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre quienes la conocieron dentro y fuera del ámbito musical. Marta Sánchez se ha despedido de ella en redes con un mensaje de dolor en el que la define como una persona “muy especial” y recuerda el talento que mostró durante su paso por televisión: “Hay noticias que te rompen en dos”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Audiencias TV ayer: 'Got Talent' gana la última noche de Risto Mejide y lidera con récord
  2. Manel Esteller busca las claves de la longevidad en Alexandra Peraut, una niña catalana con vejez prematura
  3. Un susto mayúsculo en los FGC
  4. El Último de la Fila, un aquelarre a favor del ansia de vivir en su épica noche de regreso en el Estadi Olímpic
  5. Mossos y Fiscalía alertan del consumo entre jóvenes de nitazenos, el 'superopioide' cien veces más fuerte que el fentanilo
  6. Los Mossos niegan que el crimen de Esplugues sea un ataque terrorista y apuntan a un brote psicótico
  7. ONCE Sorteo Extra del Día de la Madre, en directo | Hora, premios y resultados
  8. Catalunya activa los avisos por intensidad de lluvias y chubascos torrenciales en todo el territorio para el lunes y el martes por la tarde

El Govern dota a la Catalunya rural de 9 millones para técnicos que ayudarán a agilizar la vivienda

El Govern dota a la Catalunya rural de 9 millones para técnicos que ayudarán a agilizar la vivienda

Borja Sémper regresa a la política con una idea clara: “No voy a participar en circos ni shows políticos”

Vuelven los domingos de tiendas abiertas en Barcelona: qué cambia en el calendario comercial y en qué zonas se aplicará

Vuelven los domingos de tiendas abiertas en Barcelona: qué cambia en el calendario comercial y en qué zonas se aplicará

Pere Gimferrer, retrato doméstico de un gigante de las letras con milanesa de fondo

Pere Gimferrer, retrato doméstico de un gigante de las letras con milanesa de fondo

La provincia de Tarragona suma 35 playas con bandera azul este 2026, una menos que el pasado verano

La provincia de Tarragona suma 35 playas con bandera azul este 2026, una menos que el pasado verano

El Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y nacionalistas

El Gobierno de Rumanía cae por una moción de censura de socialdemócratas y nacionalistas

Dani Mateo no da crédito con la tarea doméstica que Iñaki Urrutia no es capaz de realizar: "¿Qué tipo de inútil eres tú?"

Dani Mateo no da crédito con la tarea doméstica que Iñaki Urrutia no es capaz de realizar: "¿Qué tipo de inútil eres tú?"

El asesino de la mujer de Esplugues ya fue detenido en Burgos por atrincherarse en el castillo con piedras