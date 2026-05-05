Muere Seila Álvarez, finalista de ‘HIT. La canción’ amadrinada por Marta Sánchez, tras permanecer desaparecida en Vigo durante 15 días

La cantante Seila Álvarez, conocida artísticamente como Seila Esencia, ha sido hallada muerta en Vigo tras permanecer desaparecida desde el pasado 20 de abril. La artista gallega, de 39 años, fue localizada sin vida durante la madrugada de este martes 5 de mayo en la zona de la Senda Verde de la ciudad, según han confirmado fuentes policiales.

La familia había denunciado su desaparición y la asociación SOS Desaparecidos difundió una alerta para intentar dar con su paradero. Tras el hallazgo del cuerpo, la entidad desactivó el aviso y trasladó sus condolencias al entorno de la cantante. En una primera inspección, no se han apreciado signos aparentes de criminalidad, aunque la autopsia deberá determinar las causas exactas del fallecimiento.

Seila Álvarez se dio a conocer para el gran público en 2015 gracias a su participación en ‘HIT. La canción’, el talent musical de La 1 en el que compositores anónimos defendían sus temas ante artistas consagrados. La viguesa llegó a la final del formato con ‘Duermes mientras yo escribo’, una canción que interpretó junto a Marta Sánchez y que terminó formando parte del disco ‘21 días’ de la cantante.

RTVE la presentó entonces como auxiliar de enfermería con una fuerte vocación musical. En el propio programa se explicaba que la música le había permitido conocer mundo y describía ‘Duermes mientras yo escribo’ como una composición sobre la convivencia, lo cotidiano y la sencillez de compartir la vida con otra persona.

Noticias relacionadas

La noticia ha provocado una profunda conmoción entre quienes la conocieron dentro y fuera del ámbito musical. Marta Sánchez se ha despedido de ella en redes con un mensaje de dolor en el que la define como una persona “muy especial” y recuerda el talento que mostró durante su paso por televisión: “Hay noticias que te rompen en dos”.