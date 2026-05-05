Dónde ver ‘All or Nothing’, el documental de Mikel Arteta tras su histórica clasificación con el Arsenal para la final de la Champions

Mikel Arteta ya es leyenda del Arsenal. Tras imponerse al Atlético de Madrid por 1-0 (2-1 en el global), el entrenador ha logrado clasificar al conjunto londinense para la final de la Champions League 20 años después. Ante este hito histórico, muchos espectadores se hacen la misma pregunta: ¿Cómo ha gestionado Arteta esta transformación del equipo? La respuesta está en la pequeña pantalla.

El documental que podría ayudarnos a entenderlo ahora mismo es 'All or Nothing: Arsenal', una producción que se puede ver en exclusiva a través de Amazon Prime Video. La serie, que cuenta con una temporada completa, permite a los fans colarse en el vestuario, las charlas técnicas y el día a día de Arteta en el Emirates Stadium, estrenado en 2021.

A lo largo de sus episodios, la producción de Amazon muestra la cara más personal y apasionada del técnico: Sus famosas charlas:

Sus métodos motivacionales , que incluyen dibujos y metáforas rompedoras, se han hecho virales tras sus éxitos recientes

, que incluyen dibujos y metáforas rompedoras, se han hecho virales tras sus éxitos recientes Gestión de crisis : Cómo el técnico lidió con momentos complicados y la salida de grandes estrellas para construir el bloque que hoy ha tumbado al equipo de Simeone.

: Cómo el técnico lidió con momentos complicados y la salida de grandes estrellas para construir el bloque que hoy ha tumbado al equipo de Simeone. Acceso total: Cámaras en los entrenamientos, en los despachos y en la vida privada de los jugadores.

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Tras la hazaña de esta noche, Arteta es el hombre del momento, esta serie es de visionado obligatorio. Mientras Londres celebra el pase a la final, en YOTELE te recomendamos no perderte esta joya audiovisual para conocer al estratega que ha devuelto al Arsenal a la cima del fútbol mundial.