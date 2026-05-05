Dardos cruzados
Lola Lolita visita 'La Revuelta' con su "cambio de bando" tras colaborar en 'El Hormiguero': "Pues ahora ya no vuelves"
La tiktoker relata a David Broncano el 'hate' que sufrió tras su paso por el programa de Pablo Motos y Grison lanza un divertido aviso sobre su futuro televisivo
Lola Lolita se ha convertido en una de las figuras más sólidas del universo digital en España. A sus 24 años, la ilicitana ya celebra una década en redes sociales, aunque no todo ha sido un camino de rosas. En su reciente visita a 'La revuelta' para promocionar su festival 'LolaLolitaLand', la joven se sinceró sobre el lado oscuro de la fama y cómo su paso por 'El Hormiguero' marcó un antes y un después en la actitud de los usuarios hacia ella.
La creadora de contenido confesó que, tras diez años de trayectoria, ha notado cómo el odio ha ido ganando terreno a la etapa en la que "todo era de color de rosa". Sin embargo, identificó el pico máximo de críticas en un momento muy específico: "Cuando estuve en el otro bando, seis meses trabajando en El Hormiguero con una sección". Fue en ese instante cuando se produjo el momento más comentado de la noche. "Pero he vuelto, porque una siempre vuelve a donde fue feliz", afirmó la tiktoker entre risas. Grison, rápido como siempre, no perdió la oportunidad de lanzar un dardo cómico: "Pues ya no vuelves al otro lado".
A partir de su colaboración con Pablo Motos, Lola Lolita comenzó a recibir insultos que ya no procedían solo de adolescentes, sino de un público adulto de entre 40 y 60 años. “Me quedé tiesa. Pensaba: ¡si puedo ser su hija y me están poniendo a parir!”, relató a un perplejo David Broncano. Esta situación de acoso constante la llevó a tomar una decisión clave para su bienestar: acudir por primera vez a un psicólogo. "Me ha venido muy bien", admitió, lanzando una lanza a favor de la educación y el respeto en las plataformas digitales.
Fiel a la frescura que la ha encumbrado, la invitada también dejó momentos para el humor, como su inesperado halago a la barba de Berto Romero tras cruzarse con él en el plató de TVE. Tras lanzarse por el ya famoso tobogán, la influencer puso a trabajar a Broncano para grabar un nuevo vídeo para TikTok. Entre risas y posturas imposibles, Lola Lolita no dudó en dar instrucciones técnicas al presentador, asegurando que para levantarla "con todos los poderes" debía colocarla en una posición que definió con total naturalidad como “coño en la nuca”
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