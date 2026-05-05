'La isla de las tentaciones', en shock: Un concursante hace las maletas y se marcha destrozado en medio de una fiesta en la Villa: "No puedo más"

Drama total en República Dominicana. La décima edición de 'La isla de las tentaciones' ha vivido uno de sus momentos más tensos y desgarradores hasta la fecha. Lo que comenzó como una noche de fiesta en Villa Montaña terminó en una fuga desesperada que ha dejado a los compañeros y a la propia producción en estado de shock.

Tras el visionado de unas imágenes demoledoras de lo que ocurría en Villa Deseo, el ambiente se volvió irrespirable para los protagonistas. Mientras Atamán intentaba saltarse los límites para buscar a Leila, Álex se hundía por completo. Incapaz de unirse a la fiesta, el joven se refugió en su habitación sumido en un mar de lágrimas.

María, su soltera favorita, intentaba explicar la situación sin éxito: "Lo veo cada vez más distanciado. Tiene a su novia en la otra villa, pero tiene que abrirse y le está costando demasiado". Sin embargo, la presión ha podido con él. Sin previo aviso, Álex reaparecía ante sus compañeros con las maletas hechas: su decisión de abandonar el reality era firme.

La escena fue caótica. Entre gritos y llantos, Álex cruzó el jardín de la villa dispuesto a marcharse para siempre. Sus compañeros, liderados por Christian, corrieron tras él en un intento desesperado por frenarlo: "No te mereces irte así. Pide una hoguera de confrontación, habla con ella, pero no huyas", le suplicaban entre abrazos.

A pesar de que Christian le recordó la promesa de "irse todos juntos", el dolor de Álex fue superior a cualquier pacto de amistad y terminó abandonando Villa Montaña de forma definitiva.

La consecuencia para Ainhoa

Como es habitual en el formato de Cuarzo, las decisiones individuales tienen un impacto directo en la pareja. Sandra Barneda intervino para comunicar la cara amarga de esta espantada: la experiencia de Ainhoa también ha terminado.

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"Tengo que trasladarle la noticia y preguntarle cómo quiere abandonar el programa. La decisión final será suya", explicaba la presentadora. Por su parte, un Álex ya fuera de la convivencia mostraba un último rayo de esperanza: "Espero que ella se haya dado cuenta de que me necesita. Si decide irse sola, lo respetaré y la seguiré amando siempre".