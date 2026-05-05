Invitados hoy en ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’: tercer duelo entre Marc Giró y Henar Álvarez

Marc Giró y Henar Álvarez vuelven a verse las caras este martes 5 de mayo en el prime time con el tercer duelo entre ‘Cara al show’ y ‘Al cielo con ella’. Los dos formatos llegan a su tercera entrega con invitados de perfiles muy distintos y con la intención de consolidarse en una franja que se ha convertido en una de las más disputadas de la semana.

En laSexta, ‘Cara al show’ abrirá de nuevo las puertas de su ascensor a partir de las 23:00 horas. Marc Giró recibirá a Alaska, Berto Romero y Judit Martín en una entrega que también contará con la participación de Yolanda Ramos como colaboradora y con la actuación musical de Fangoria.

La 1 responderá con una nueva entrega de ‘Al cielo con ella’, presentada por Henar Álvarez. El programa recibirá a Pablo Alborán, que acudirá para presentar su gira más íntima, ‘El Global Tour KM0’; a Isabel Gemio, que hablará de su trayectoria y de su magacín nocturno en RNE, ‘El último tren’; y a la cómica argentina CeciHace, que presentará su show ‘Te pido mil disculpas’. Además, volverá Clara Ingold como colaboradora.

El duelo llega después de dos semanas de competencia directa entre ambos espacios. En su estreno, ‘Cara al show’ logró imponerse a ‘Al cielo con ella’, mientras que en la segunda semana fue el formato de Henar Álvarez el que consiguió mejorar su posición frente al programa de Giró. Esta tercera noche volverá a medir la fuerza de dos apuestas con tono propio: el espectáculo televisivo de laSexta frente a la conversación irreverente de La 1.

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Con Alaska y Berto Romero en un lado, y Pablo Alborán e Isabel Gemio en el otro, la noche tendrá un marcado componente musical y televisivo. ‘Cara al show’ apostará por el humor y el universo pop de sus invitados, mientras ‘Al cielo con ella’ combinará música, memoria televisiva y comedia de redes en una nueva entrega de su salto al prime time.