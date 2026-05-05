El garrafal error geográfico de 'Noticias Cuatro' con Canarias que ha provocado la reacción de un actor isleño: "Qué bonito..."

'Noticias Cuatro' se ha convertido en el centro de las críticas y las bromas en redes sociales tras cometer un sonado patinazo geográfico durante su edición de anoche. El informativo, que analizaba los preparativos y los posibles enclaves de la próxima visita del Papa León a España, mostró un mapa que no tardó en despertar la indignación y el humor de los espectadores canarios.

En la infografía, el programa señalaba cuatro puntos clave de la geografía nacional. Sin embargo, el error resultó flagrante al situar el punto de Las Palmas (capital de la provincia oriental y situada en Gran Canaria) dentro de la isla de La Palma. Una confusión habitual entre la denominación de la isla bonita y la capital grancanaria que, en un informativo nacional, ha cobrado una dimensión mayor, más aun despues de las múltiples horas que dedicaron las televisiones a cubrir el volcán de Cumbre Vieja en 2021.

Y es que los presentadores llegaron a afirmar que el Papa pasaría por las ciudades de "Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria", haciendo el error más grave al haber una clara discordancia entre sus palabras y el mapa que no situada a la isla capitalina oriental, sino a la palmera.

Como era de esperar, la reacción en la red social X (antes Twitter) fue inmediata. Uno de los comentarios más destacados llegó de la mano de Adrián Rosales, actor canario muy popular por su trayectoria en el programa 'En otra clave' de Televisión Canaria.

Noticias relacionadas

Rosales, haciendo gala de la habitual ironía isleña, compartió el gazapo con un mensaje directo: "Qué bonito el mapa de Las Palmas en Cuatro 😂". Su publicación no tardó en llenarse de comentarios de otros usuarios que lamentaban el desconocimiento de la geografía insular en las cadenas nacionales.